Un suceso acontecido el miércoles durante el proceso eleccionario del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico da señales positivas en torno al sistema democrático que rige el organismo.

En resumidas cuentas, una candidata “independiente” que corrió para el puesto de segunda secretaría general del Comité Ejecutivo del Copur logró ser elegida para dicha posición pese a que no fue la candidata de la plancha que propuso Sara Rosario, quien fue elegida ese día para un cuarto término al frente del organismo.

Y lo sucedido es un ejemplo a seguir porque, según aparenta a primera instancia, el resultado no generó un malestar entre los líderes.

Betsmara Cruz, exatleta y exjefa de misión en varios juegos internacionales, entre otras bases que ha pisado en el Copur, fue la candidata “independiente” que fue nombrada al puesto de segunda secretaria general sobre el candidato que había recibido el respaldo de Rosario, el Lic. Yum Ramos, quien es el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Cruz fue nombrada al puesto por un tecnicismo y un elegante gesto de Ramos. Quedó seleccionada sin objecciones cuando Ramos retiró su candidatura pese a que ganó 21-20 la elección para el puesto. Sin embargo, el reglamento del Copur exigía que el que fuera a ser declarado ganador al menos lograra 22 votos, por lo que iba a ser necesario una segunda ronda de votación ante lo que Ramos pidió un privilegio de dirigirse a la asamblea y anunció su decisión de retirarse de la candidatura, ceder favor a Cruz y en el proceso evitar enfrentar a dos líderes a una segunda ronda de votaciones que en el proceso hubiera generado ronchas o incomodidad entre las partes.

Betsmara Cruz lleva años trabajando en el Copur y tan reciente como en noviembre del año pasado fue la Jefa de Misión en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Inicialmente, el que Rosario favoreciera a Ramos generaba curiosidad en torno a si existía algún roce entre Rosario y Cruz, esto porque la primera no favoreció para el puesto a la joven licenciada que ha venido ganando ascenso apoyado por Rosario hacia la cúpula de la Casa Olímpica. Hay muchos que incluso han visto a Cruz como una futura posible candidata a sucesora de Rosario, considerando que su crecimiento dentro del Copur se asemeja mucho al de la propia presidenta.

Pero Rosario aseguró que no hay roces entre las partes y explicó que su criterio para favorecer a Ramos fue simplemente su compromiso de promover a un líder federativo al Comité Ejecutivo para que ese sector de Copur, que es el más grande, este representado en la toma de decisiones del Comité. El Ejecutivo lo componen en su mayoría miembros del Copur por los puestos de interés público.

“Solamente tenía una posición disponible y se invitó al licenciado Yum Ramos”, dijo Rosario luego de comentar que contaba con la continuidad de los otros cuatro miembros del Ejecutivo que le acompañaron en el pasado ciclo.

“Había otras personas nominadas y no tengo problemas con eso. Aquí todo es un proceso democrático. Betsmara es como una hija para mí. No tengo problemas con ella y no tengo por qué asumirlo en esta ocasión. Bienvenida sea. Es una excelente persona y profesional. Ha estado conmigo toda la vida colaborando. Había invitado a Yum originalmente. Después Betsmara mostró su interés y le di la bienvenida porque es un proceso democrático. No tengo problemas en trabajar con quien sea. Así lo he demostrado. Con Betsmara no he tenido ningún problema y no tengo por qué tenerlo ahora”.

Rosario también aplaudió la democracia bajo su techo, la que quedó demostrada cuando no se eligió al candidato que ella había impulsado.

Betsmara Cruz fue nadadora por Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagencia 2006. ( ANA MARIA ABRUNA REYES )

“Prefería que fuera una posición ocupada por un federativo. Era un compromiso que ya había hecho antes de las nominaciones de candidatos para el Comité Ejecutivo. Cuando uno es incumbente, uno tiene derecho a escoger su equipo de trabajo, pero es la voluntad del pleno la que decide. Bienvenida sea”, dijo.

Por su parte, Cruz también negó que exista animosidad con Rosario y aseguró que irá a trabajar en el Comité Ejecutivo con el compromiso y profesionalismo que le ha caracterizado y, aunque “independiente”, como parte de la familia a la que ha pertenecido por años.

También reconoció que el pleno tuvo la última palabra. Cruz detalló que tocó puertas en las federación nacionales. Explicó que así lo hizo porque algunas federaciones le llamaron para saber si estaba disponible al conocer la nominación de Ramos en la plancha de Rosario. Se hizo disponible entre las federaciones y les dijo que sería la voz suya dentro del Comité Ejecutivo.

Y agregó que seguirá aprendiendo en su nueva función y que el camino le dirá si puede seguir avanzando en el movimiento olímpico local que ha soñado desde que era estudiante universitaria o si, como hizo Ramos, se hace a un lado para reenfocar su carrera en el sector privado.

“Voy a estar enfocada en estos próximos años. Aprenderé lo que son los procesos dentro del Comité Ejecutivo. Dentro del Comité Olímpico ya he corrido varias bases como jefa y subjefa de misión, con la colaboración con recursos humanos y otras dependencias del Comité Olímpico. Estaré enfocada en seguir creciendo y más adelante uno sabrá si seguir creciendo dentro del Comité Olímpico o como abogada porque tengo una profesión a la misma vez y un emprendimiento con mi esposo y un bufete de abogados con los que estamos trabajando”, dijo.