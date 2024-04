Copenhaguen, Dinamarca. El padre y exentrenador del corredor y campeón olímpico Jakob Ingebrigtsen fue acusado de abusar de uno de sus otros hijos, dijo la policía el lunes, intensificando un conflicto en curso que involucra a una de las familias de deportistas más prominentes de Noruega.

Ingebrigtsen ganó la carrera de 1,500 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio y se ha convertido en una de las mayores estrellas del atletismo de Europa después de haber sido entrenado desde niño por su padre Gjert Ingebrigtsen.

Pero él y dos de sus hermanos, que también son corredores de alto nivel, acusaron previamente a su padre de utilizar “la violencia física y las amenazas como parte de nuestra educación”.

Después de eso, la policía noruega inició una investigación sobre Gjert Ingebrigtsen y el lunes lo acusó de haber abusado física y mentalmente de otro de sus hijos menores. La acusación, a la que tuvo acceso The Associated Press, dice que el presunto abuso tuvo lugar entre 2018 y principios de 2022 e incluyó amenazas, coerción y golpear a su hijo en la cara con una toalla en al menos una ocasión.

Los cargos del lunes no se relacionaban con Jakob Ingebrigtsen, de 23 años, ni con sus hermanos mayores Henrik y Filip, los tres corredores destacados. La policía no reveló la identidad del niño. Si es declarado culpable, Gjert Ingebrigtsen se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión.

No se ha fijado ninguna fecha para el juicio. Terese Braut Våge, jefa de policía en el sureste de Noruega, dijo a The Associated Press que los casos que involucraban a otras cinco presuntas víctimas habían sido desestimados “sobre la base de las pruebas” y en un caso debido a un plazo de prescripción.

El abogado de Gjert Ingebrigtsen, John Christian Elden, afirmó que su cliente de 58 años “no está de acuerdo con la presentación de los hechos” y “en consecuencia, no admite culpabilidad penal”.