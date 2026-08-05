Santo Domingo. Ángel Naranjo, Enrique Ríos y Steven Moreno aseguraron el miércoles su pase a la ronda de los mejores 16 del torneo masculino de tenis de mesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al salir airosos en sus respectivos compromisos de la vuelta de 32.

Naranjo protagonizó una remontada para imponerse 4-2 al cubano Andy Pereira, con parciales de 6-11, 12-10, 8-11, 11-4, 11-9 y 11-5.

El boricua volverá a la acción el jueves, cuando enfrente al venezolano Raymundo Medina a las 4:45 p.m. por un puesto en los cuartos de final.

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Ríos, por su parte, derrotó 4-1 al colombiano Sebastián Bedoya. Luego de perder el primer parcial 6-11, reaccionó con victorias consecutivas de 12-10, 11-7, 11-9 y 11-7.

En la siguiente ronda, Ríos se medirá al cubano Adrián Pérez, también el jueves a las 4:45 p.m.

De otro lado, Moreno avanzó con autoridad al superar 4-0 (12-10, 11-8, 11-9 y 14-12) al mexicano Jorge Buenrostro.

La jornada, sin embargo, marcó el final del camino para el boricua Jabdiel Torres, quien cayó 4-0 (11-3, 11-4, 11-8 y 11-5) ante el mexicano Rogelio Castro en la ronda de los mejores 32.