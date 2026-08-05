Santo Domingo. Con apenas 13 años, Esmeralda Butler confirmó este miércoles que el futuro del skateboarding puertorriqueño es prometedor al conquistar la medalla de oro en la modalidad de street de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La más joven de la delegación boricua se adueñó del primer lugar con una puntuación total de 150.76 en la competencia celebrada en el Malecón Deportivo, donde se dieron cita decenas de puertorriqueños para animarla.

“Estoy feliz, no lo puedo creer. (La medalla) se la puedo dedicar a mi familia, siempre me han ayudado, me han llevado a practicar. Ellos siempre están ahí conmigo”, compartió Butler a este medio tras el triunfo.

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Esmeralda Butler durante la competición de la modalidad skate street de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La vegabajeña, quien disputa sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, sumó 77.89 puntos en su segunda ronda y 72.87 en un espectacular segundo truco para asegurar la presea dorada.

“(Estoy) superagradecida de poder representar a Puerto Rico. Si tuviera que escoger cualquier país, yo cojo Puerto Rico siempre. Es mi país, mi cultura, todo”, añadió la joven visiblemente emocionada, quien aseguró sentirse muy nerviosa durante el tiempo de competencia.

La mexicana Geraldine Sánchez se quedó con la medalla de plata al registrar 90.62 puntos, mientras que la venezolana María Arias completó el podio con el bronce tras finalizar con 80.08.

Esmeralda Butler durante la competición de la modalidad skate street de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Butler finalizó en la cuarta posición, quedándo a las puertas del podio.

Un año antes, en 2024, hizo historia al ubicarse en el puesto número 20 del Campeonato Mundial de Skateboarding con apenas 11 años.