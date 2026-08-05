Santo Domingo. Yariel Soto conquistó este martes la medalla de oro en el decatlón y encabezó una jornada de cuatro medallas para Puerto Rico en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la que también subieron al podio Víctor Ortiz y Grace Claxton con preseas de plata, mientras el relevo mixto 4x100 metros heredó un bronce tras una protesta.

Soto se proclamó campeón con un acumulado de 7,884 puntos para mejorar el bronce que obtuvo en San Salvador 2023. El venezolano Gerson Izaguirre ganó plata con 7,548 y su compatriota Carlos Córdova completó el podio con 7,379.

PUBLICIDAD

El puertorriqueño llegó a la última prueba, los 1,500 metros, como líder de la clasificación y aseguró el título al imponerse también en ese evento con tiempo de 4:32.27.

La competencia, sin embargo, estuvo lejos de ser sencilla. El primer día recuperó el liderato después de que la organización revocara una descalificación por una supuesta infracción de carril en los 400 metros. En la segunda jornada también superó un susto cuando se rompió la pértiga durante uno de sus intentos en el salto con pértiga.

“Primero que nada quiero darle las gracias a Dios porque sin Él no estaría en esta posición. Representar a Puerto Rico con una medalla de oro siempre ha sido mi sueño y especialmente después de los últimos Centroamericanos. Ahora lo pude lograr”, expresó Soto.

El atleta reconoció que, pese a llegar como número uno del ranking, sabía que debía demostrarlo en la pista.

“El ranking no significa nada cuando empieza la competencia. Fue una batalla desde el primer evento, con el viento, la tecnología y otras situaciones. Yo le dije a mi entrenador que quería una buena puntuación porque venía de hacer más de 8,100 puntos, pero lo que Dios quería era la medalla. La puntuación va y viene; la medalla es para siempre”, afirmó.

Yariel Soto durante su participación en el decatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Otra de las primeras alegrías de la jornada llegó con Víctor Ortiz, quien ganó plata en los 5,000 metros al registrar 14:02.74 minutos, apenas seis centésimas por delante del colombiano Pedro Marín (14:02.80). El oro fue para el mexicano Eduardo Herrera con 13:50.86.

PUBLICIDAD

Ortiz reveló que estuvo cerca de no competir por unas molestias físicas, pero decidió arriesgarse y confiar en su remate.

“Vine con dudas para esta carrera. La forma física estaba ahí y simplemente confié en mi talento y en mi remate. Sabía que si la carrera salía lenta tenía muchas posibilidades de ganar una medalla”, explicó.

Ahora centrará su recuperación en los 3,000 metros con obstáculos, prueba en la que llega como líder del ranking.

Claxton y su motivación para la plata

Más tarde, Grace Claxton añadió otra plata al finalizar segunda en los 400 metros con vallas con tiempo de 55.40 segundos, su primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El oro fue para la panameña Gianna Woodruff, quien estableció una nueva marca de los Juegos con 53.98, mientras la costarricense Daniela Rojas obtuvo el bronce con 56.10.

Para Claxton, la medalla representó la recompensa a un proceso de preparación marcado por la maternidad.

“Ha sido sumamente significativo para mí porque entrené para esto. Estuve entrenando sola, jalando a mi bebé en el carrito. Todo valió la pena”, expresó.

Grace Claxton, al centro, durante su participación en los 400 metros con vallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La vallista también dedicó unas palabras a las madres que buscan retomar sus metas.

“Mi consejo es que no se rindan. Sí se puede. Tener un bebé no es el final del mundo. Hay que verlo como una motivación más, como un nuevo motivo para seguir adelante”, sostuvo.

En el cierre de la jornada, el relevo mixto de 4x100 metros, integrado por Eloy Benítez, Gladymar Torres, Adrián Canales y Frances Colón, cruzó inicialmente en la quinta posición con su mejor marca de la temporada (41.39 segundos).

PUBLICIDAD

Sin embargo, una protesta provocó la descalificación de República Dominicana y México por entregar el bastón fuera de la zona de cambio, lo que elevó provisionalmente a Puerto Rico al tercer lugar. Al momento de redactar esta nota, el resultado oficial permanecía bajo protesta.

Además de las medallas, Paola Vázquez clasificó a la final de los 100 metros con vallas al registrar 13.24 segundos, mientras Andrea Rivera (51.78) y Gabby Scott (52.25) avanzaron a la final de los 400 metros. En contraste, Diemmyx Ríos no pudo completar la final de los 400 metros con vallas tras golpear varias vallas durante el recorrido.

Con los resultados de este martes, Puerto Rico continuó ampliando su cosecha en el atletismo, luego de las platas obtenidas por Gladymar Torres en los 100 metros y el relevo mixto 4x400, además de los bronces conquistados por Héctor Pagán, Rachelle de Orbeta y Marcus Gelpi en las primeras jornadas de competencia.