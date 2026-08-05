Santo Domingo. Víctor Ortiz dejó a un lado el dolor, confió en su característico remate y conquistó este martes la medalla de plata en los 5,000 metros del atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El fondista puertorriqueño, plusmarquista nacional en los 3,000 metros y los 3,000 metros con obstáculos, registró 14:02.74 minutos para finalizar segundo, apenas seis centésimas por delante del colombiano Pedro Marín, tercero con 14:02.80. El mexicano Eduardo Herrera se llevó el oro con 13:50.86.

Ortiz aseguró que la estrategia fue esperar el momento indicado para lanzar el ataque final, convencido de que una carrera de ritmo lento favorecería sus fortalezas.

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“Vine con dudas para esta carrera. La realidad es que pasaron cosas y al final tuve que correr cuando no quería hacerlo. Pero la forma física estaba ahí. Simplemente confié en mi talento y en mi remate. Sabía que si la carrera salía lenta tenía muchas posibilidades de ganar una medalla y así fue. Me conservé lo mejor que pude para los últimos 150 metros y en los últimos 100 se dio”, explicó.

“La idea era no soltarlos y mantenerme cómodo. Realmente estuve cómodo toda la carrera, bajo control. Cogí varias botellas de agua y sabía que estaba listo para cambiar de ritmo. Al final me la pusieron fácil porque estaba esperando ese movimiento. Cuando lo vi, aproveché y usé mi estrategia de atacar en los últimos 150 metros”, relató.

La medalla adquirió un significado especial porque Ortiz confesó que estuvo cerca de no competir debido a unas molestias físicas que arrastra desde hace varios días.

“No sabía si podía correr hoy. Llevo varios días con molestias y esta mañana salí a trotar, pero no podía correr. Como en la quinta vuelta me empezó a doler. Cerré un ojo y dije: ‘Bueno, termino como sea’. Al final la adrenalina hizo su trabajo y eso fue lo que pasó”, comentó.

Ahora, toda su atención estará en recuperarse para su próxima prueba, los 3,000 metros con obstáculos, especialidad en la que posee el récord nacional y llega como líder del ranking de la competencia.

“Ahora voy directo donde los doctores y de ahí no salgo hasta el viernes, si Dios quiere”, dijo Ortiz, con la esperanza de estar en condiciones para buscar una nueva medalla.

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La presea de Ortiz representa la tercera medalla de Puerto Rico en los 5,000 metros de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de las conquistadas por Héctor Pagán, quien ganó plata en San Salvador 2023, y Juan Orlando Ceballos, que ganó bronce, en Ponce 1993, según informó el historiador deportivo Carlos Uriarte González.

La plata de Ortiz se suma a la obtenida por Gladymar Torres en los 100 metros. Además, el relevo mixto de 4x400 metros, integrado por José Figueroa, Andrea Rivera, Jarell Cruz y Gabby Scott, conquistó otra medalla de plata al registrar 3:11.88 minutos, marca que también estableció un nuevo récord nacional.

Por su parte, Marcus Gelpi aportó un bronce en el salto de altura. En la jornada inaugural del atletismo, celebrada el domingo, Puerto Rico había sumado otras dos preseas de bronce gracias a Héctor Pagán en la media maratón y Rachelle de Orbeta en la marcha de media maratón.