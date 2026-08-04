Santo Domingo. La esgrimista puertorriqueña Gabriela Hwang se adjudicó este martes la medalla de plata en la modalidad de sable femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras caer 15-14 ante la mexicana Natalia Botello en una dramática final que se definió en el último toque.

La derrota tuvo un sabor aún más amargo porque Hwang dejó escapar una amplia ventaja de 13-4 frente a decenas de aficionados puertorriqueños que se dieron cita para apoyarla.

La joven de 19 años dominó el combate desde el inicio y llegó a colocarse arriba 7-1 en los primeros minutos, pero Botello, número 25 del ranking mundial, reaccionó con una impresionante remontada para llevarse el oro.

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Fue un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre ambas tiradoras. Apenas en junio pasado, Botello, campeona NCAA, también había superado a Hwang en el Campeonato Panamericano de Esgrima celebrado en Lima, Perú.

A pesar del revés, Hwang completó una sobresaliente actuación en sus primeros Juegos Centroamericanos. En las semifinales derrotó 15-9 a la venezolana Katherine Paredes para asegurar su presencia en la final.

Gabriela Hwang subió al podio para recoger su merecida medalla de plata. ( Suministrada )

En su camino hacia la disputa por oro, la puertorriqueña venció 15-9 en la ronda de las mejores 16 a la venezolana Yesimar Aponte. Luego eliminó 15-10 a la cubana Orquídea Ferrer en los cuartos de final antes de imponerse sobre Paredes en semifinales.

Durante la fase de grupos, la boricua abrió con una victoria 5-0 sobre la salvadoreña Fátima Tobar. Después repitió ese marcador frente a la mexicana Frine Vanessa y más tarde superó 5-3 a la dominicana Maiber de la Cruz.

También derrotó 5-2 a la cubana Adeimis Torres y a la jamaiquina Mya Spears, mientras que cerró la ronda preliminar con un triunfo 5-1 sobre la hondureña Lorena Anduray.