Santo Domingo. Puerto Rico arrancó con el pie derecho la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar este martes a Colombia 8-6, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, la novena puertorriqueña mejoró su marca a 2-1, ya que en esta etapa se arrastran los resultados obtenidos frente a los equipos clasificados desde la fase de grupos.

El próximo compromiso de los dirigidos por Juan “Igor” González será el miércoles a las 3:00 p.m. ante Nicaragua en el mismo escenario.

Puerto Rico tomó la delantera desde la misma primera entrada. Rubén Castro abrió la ofensiva y anotó la carrera de la primera ventaja gracias a un sencillo de Kevin Luciano para colocar el juego 1-0.

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Colombia reaccionó en la parte alta del tercer episodio cuando Derwin Pomare cruzó el plato con una línea al jardín central de Jordan Díaz para igualar el encuentro 1-1. Acto seguido, Ronaldo Hernández conectó un sencillo al bosque derecho que impulsó la segunda carrera colombiana para poner el marcador 2-1. Tras la anotación, el dirigente boricua sustituyó al abridor Miguel Ausua por Anthony Borrero, quien cerró la amenaza sin permitir imparables.

Borrero se alzó con el triunfo al lanzar 2.2 entradas, regalar dos boletos y permitir un hit. Joshua Torres, por su parte, se apuntó el salvamento. El colombiano Luis Escobar cargó con el revés.

En la parte baja del mismo tercer capítulo, un lanzamiento salvaje del lanzador Erling Moreno permitió que Roberto “Bebo” Peña anotara la carrera del empate.

Con el tránsito lleno, José “Pocholo” Rivera conectó una línea al jardín izquierdo para devolverle la ventaja a Puerto Rico, 3-2. Poco después, Kevin Santa pegó un sencillo al jardín central que remolcó dos carreras para ampliar la diferencia a 5-2.

“Yo siento que este año en la Doble A hemos tenido juegos reñidos y eso ha sido parte de la preparación para poder ejecutar aquí en los Centroamericanos. Ellos (Colombia) vinieron de atrás. Estuvieron ahí y nos pusieron contra la pared, pero gracias a Dios fuimos y capitalizamos”, expresó Santa tras la victoria.

“Llevar estas 10 letras en el pecho es otra cosa, siento que eso ha sido parte de la motivación para poder ejecutar en el juego”, agregó el intermedista.

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Los boricuas siguieron presionando y anotaron la sexta carrera gracias a un mal tiro del receptor Andruw Salcedo en un intento de retirar a Santa en segunda base luego de un robo.

En la cuarta entrada, Rivera volvió a producir al conectar un batazo impulsor para aumentar la ventaja a 7-2.

Colombia descontó en la parte alta del sexto episodio con una línea remolcadora al jardín central de Derwin Pomare. Aunque Jan Hernández realizó la atrapada, chocó con el jardinero izquierdo Edison Mora y la bola terminó en el terreno. Puerto Rico solicitó la revisión de la jugada, pero la decisión se mantuvo y la carrera contó.

Luego de dos outs, José Hernández conectó un sencillo productor de dos anotaciones y, más tarde, Guillermo Quintana añadió otra con un imparable por la línea de tercera para acercar a los sudamericanos, 7-6.

Sin embargo, Puerto Rico respondió de inmediato en la parte baja del mismo episodio gracias a un sencillo de Santa, quien remolcó la octava carrera.

“Aquí la meta es llevar el oro a Puerto Rico y yo sé que vamos a lograrlo, pero hay que cogerlo pitcheo a pitcheo, día a día”, sentenció Santa.