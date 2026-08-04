Santo Domingo. A cuatro días del cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Puerto Rico posee 72 medallas para mantenerse en la quinta posición del medallero.

La delegación boricua suma 18 preseas de oro, 23 de plata y 31 de bronce, luego de una productiva jornada el lunes en la que añadió tres títulos con el Equipo Nacional masculino de baloncesto Sub-20, la selección femenina de tenis de mesa y la tiradora Yarimar Mercado.

La medalla de oro más resonante de la jornada llegó en el baloncesto masculino, cuando Puerto Rico derrotó por marcador de 94-75 a los anfitriones de República Dominicana ante un repleto Arena Banreservas.

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Antes, el Equipo Nacional femenino de tenis de mesa recuperó el trono centroamericano al imponerse 3-0 sobre Cuba, cobrando revancha de la final perdida en San Salvador 2023.

El conjunto campeón estuvo integrado por Adriana Díaz, Brianna Burgos, Alondra Rodríguez y Kristal Meléndez.

En la rama masculina, Ángel Naranjo, Enrique Ríos, Steven Moreno y Jabdiel Torres se quedaron con la medalla de bronce tras caer frente a Cuba.

La tercera presea dorada del lunes fue obra de Yarimar Mercado, quien revalidó su campeonato centroamericano en la prueba de rifle a tres posiciones al asegurar el primer lugar en la octava y última serie de disparos.

Gladymar Torres cargó con la medalla de plata en los 100 metros lisos. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

El atletismo también tuvo una destacada segunda jornada al aportar tres medallas. Galdymar Torres conquistó la plata en los 100 metros, mientras que el relevo mixto 4x400, integrado por José Figueroa, Andrea Rivera, Jarell Cruz y Gabby Scott, obtuvo otra plata con tiempo de 3:11.88. Con el resultado, establecieron un nuevo récord nacional.

Además, Marcus Gelpi añadió un bronce en el salto de altura. En su primer día de competencia el domingo aportaron dos medallas de bronce con Héctor Pagán en la media maratón y Rachelle de Orbita en la marcha de media maratón.

El baloncesto 3x3 también contribuyó al medallero con una plata en la rama masculina y un bronce en la femenina.

Además de los tres títulos obtenidos el lunes, el Equipo Nacional femenino Sub-20 de baloncesto, el sóftbol femenino, el polo acuático masculino y el voleibol de playa femenino también se proclamaron campeones.

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Los deportes colectivos añadieron igualmente una medalla de plata con el seleccionado masculino de voleibol, además de dos bronces con el voleibol de playa masculino y el polo acuático femenino.

En tiro también destacó Jennifer Valentín, quien se proclamó campeona en la prueba de pistola de aire de 10 metros. Esa disciplina añadió, además, dos medallas de plata mediante el equipo femenino de pistola de aire de 10 metros y el conjunto masculino de skeet.

Otra de las platas llegó gracias al Equipo Nacional masculino de gimnasia artística en la competencia por equipos.

La natación continúa siendo la disciplina de mayor producción para Puerto Rico con 15 medallas, incluidas seis de oro. Kristen Romano lidera esa actuación con tres títulos, seguida por Xavier Ruiz con dos y Lucianna Gutiérrez con una presea dorada.

Los deportes de combate contribuyen, al momento, 21 medallas: 10 en taekwondo, siete en lucha y cuatro en judo.

El surf dio un oro, dos platas y un bronce, mientras que el tiro con arco aportó una medalla de oro y el tenis una de bronce.

En boliche, Puerto Rico conquistó dos medallas de plata y tres de bronce. El ciclismo figura con una plata de Suheily Rodríguez y un bronce de Georwill Pérez, ambos en la modalidad de cross country, mientras que el golf añadió una plata gracias a María Fernanda “Marife” Torres.