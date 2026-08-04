Santo Domingo. La olímpica Gladymar Torres y el relevo mixto 4x400 encabezaron este martes la cosecha de medallas de Puerto Rico en la segunda jornada del atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la que la delegación conquistó dos preseas de plata y un bronce.

Torres se adjudicó la medalla de plata en los 100 metros femeninos al detener el cronómetro en 11.22 segundos. El oro fue para la dominicana Liranyi Alonso, quien impuso un récord de los Juegos con 11.10 segundos, mientras que el bronce quedó en poder de la cubana Yarima García con 11.32.

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Al conversar con la prensa, una emocionada Torres compartió que esta medalla era muy especial porque era su primera centroamericana y porque su abuela estaba en el público.

“Yo no quiero llorar, llorar. Es un campeonato bien importante para mí porque es el primero que viene mi abuelita. Entonces yo lo quería hacer bien por ella. Pero definitivamente es mi primera medalla. Es mi primer centroamericano, así que solo es aún más especial”, expresó la deportista.

La también puertorriqueña Frances Colón finalizó octava en la prueba con un tiempo de 11.38 segundos.

Puerto Rico volvió al podio con el relevo mixto 4x400 integrado por Jarell Cruz, José Figueroa, Gabriella Scott y Andrea Rivera, que ganó la medalla de plata con un tiempo de 3:11.88, su mejor marca de la temporada.

República Dominicana conquistó el oro con 3:10.57 y Cuba obtuvo el bronce con 3:13.32.

En el salto de altura, Marcus Gelpí añadió otra presea al medallero boricua al conquistar el bronce con una marca de 2.17 metros, con la que empató en el tercer puesto con el mexicano Jair Portillo. El oro fue para el también mexicano Erick Portillo con 2.24 metros y la plata para el cubano Luis Zayas con 2.20.

La medalla representó un importante avance para Gelpí, quien había concluido octavo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Por su parte, el campeón centroamericano de San Salvador 2023, Luis Joel Castro, no pudo revalidar su título luego de resentirse físicamente durante la competencia y terminó noveno con un mejor salto de 2.05 metros.

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Dos finalistas para el martes

Puerto Rico también aseguró dos clasificaciones a finales.

En los 400 metros con vallas, Diemmyx Ríos avanzó con el sexto mejor tiempo de las semifinales al registrar 50.02 segundos. Su compatriota Yan Vázquez quedó eliminado al finalizar noveno en la clasificación general con 51.59.

En los 400 metros femeninos, Grace Claxton aseguró su pase a la final con el tercer mejor tiempo de las semifinales al detener el reloj en 55.79 segundos.

Otros resultados boricuas

En los 100 metros masculinos, Eloy Benítez, plusmarquista nacional de la prueba, avanzó a la final con el sexto mejor tiempo de las semifinales (10.31). Horas más tarde terminó quinto en la carrera por las medallas con un registro de 10.22 segundos.

Adrián Canales no logró avanzar tras concluir decimoctavo en las semifinales con tiempo de 10.64.

En el impulso de bala masculino, Alan Cabanellas ocupó la octava posición con una marca de 17.41 metros.

Mientras, Yarielis Torres finalizó sexta en el lanzamiento de martillo con un mejor intento de 60.63 metros, conseguido en su segundo de seis lanzamientos. La colombiana Mayra Gaviria conquistó el oro con 67.59 metros, seguida por la venezolana Rosa Rodríguez (66.17) y la cubana Yaritza Martínez (65.90).