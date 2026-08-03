Yarimar Mercado ganó este lunes para Puerto Rico una medalla de oro en el deportes de tiro de Santo Domingo 2026 y, de esa manera, se revalida como campeona de los Juegos.

Torres ganó en la prueba de Rifle a Tres Posiciones, la misma modalidad que también ganó en la edición San Salvador 2023 de los Juegos.

Y como ocurrió en San Salvador 2023, Mercado ganó el oro en la octava y final serie de tiros.

Llegó a la octava serie con 329.6 puntos, por debajo de los 330.9 de Jasmine Matta, de Guatemala.

La olímpica y egresada de la Escuela del Albergue Olímpico ganó eventualmente el evento con 339.0 puntos, por encima de los 338.0 la guatemalteca Matta.

Mercado también estuvo en quinto lugar luego de tres series de tiros.

El bonce fue para la mexicana Erendira Barba.

En esa modalidad, en la rama masculina, el boricua Luis Mendoza no pudo avanzar este lunes a la final del evento.