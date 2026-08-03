Santo Domingo. Puerto Rico amaneció este lunes con un total de 63 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, producto de 15 preseas de oro, 20 de plata y 28 de bronce, para mantenerse en la quinta posición del medallero.

La más reciente medalla de oro llegó de la mano del Equipo Nacional femenino de baloncesto Sub-20, que conquistó el título tras imponerse 57-44 sobre México en la final el domingo.

Se trata del segundo campeonato centroamericano de la selección puertorriqueña, luego del de Mayagüez 2010.

Con ese triunfo, Puerto Rico alcanzó su cuarta medalla de oro en deportes de conjunto, uniéndose a los títulos conquistados por el sóftbol femenino, el polo acuático masculino y el voleibol de playa femenino.

PUBLICIDAD

Los deportes colectivos también aportaron una medalla de plata con el equipo masculino de voleibol, además de dos bronces por el voleibol de playa masculino y el polo acuático femenino.

La selección nacional de sóftbol posa con sus medallas del torneo en Santo Domingo 2026. ( Suministrada )

Entre las preseas doradas más recientes también sobresale la actuación de Jennifer Valentín, quien se proclamó campeona en la prueba de pistola de aire de 10 metros. El tiro deportivo añadió además dos medallas de plata con el equipo femenino de pistola de aire de 10 metros y el conjunto masculino de skeet.

Otra de las plata reciente fue conseguida por el Equipo Nacional masculino de gimnasia artística en la competencia por equipos.

El atletismo, que inició su programa de competencia el domingo, ya aportó dos medallas de bronce por conducto de Héctor Pagán en la media maratón y Rachelle de Orbita en la marcha de media maratón.

Hasta el momento, la natación continúa siendo la disciplina de mayor producción de éxito para Puerto Rico con 15 medallas, incluidas seis de oro. Kristen Romano lidera ese desempeño con tres títulos, seguida por Xavier Ruiz con dos y Lucianna Gutiérrez con una presea dorada.

Los deportes de combate también han tenido una destacada aportación con un total de 21 medallas: 10 en taekwondo, siete en lucha y cuatro en judo.

Joseph Silva logró la medalla de oro en los 65 kilogramos de la lucha estilo libre. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

El surf sumó un oro, dos platas y un bronce, mientras que el tiro con arco aportó una presea de oro y el tenis añadió un bronce.

En el boliche, la delegación boricua consiguió dos medallas de plata y tres de bronce.

El ciclismo también figura en el medallero con una plata de Suheily Rodríguez y un bronce de Georwill Pérez, ambos en la modalidad de cross country.

Por su parte, el golf aportó una medalla de plata gracias a la actuación de María Fernanda “Marife” Torres.