Santo Domingo. Puerto Rico conquistó este domingo la medalla de oro del torneo femenino de baloncesto Sub-20 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 57-44 a México en la final.

Es el segundo título centroamericano de la selección puertorriqueña, luego del obtenido en Mayagüez 2010.

Con este resultado, Puerto Rico mejoró su historial en el torneo a dos medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce (2-5-4). México, por su parte, quedó con marca histórica de 6-6-4.

Segundos antes del sonido de la chicharra final, la afición puertorriqueña comenzó a celebrar con cánticos de “¡Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que mañana te visita Puerto Rico campeones!” y “¡Esa esquina no se oye!”, dirigidos a los seguidores mexicanos presentes en el recinto.

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La medalla de oro representa un salto importante para Puerto Rico, que había ganado el bronce en las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, además de la plata en Veracruz 2014.

Diann Jackson lideró el ataque puertorriqueño con un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes, mientras que Arianis Rivera añadió 15 tantos. Por México, Ana Zesati fue la mejor anotadora con 15 puntos.

Jackson atribuyó el triunfo al trabajo físico de Puerto Rico y al respaldo de la afición.

“Nuestro enfoque era evitar que México corriera la cancha. Sabía que tendría ventaja en la pintura, así que traté de jugar física en cada posesión y terminar las jugadas pese al contacto”, explicó.

Jackson también dijo que disfrutó el ambiente que se vivió en el coliseo.

“Me encantan estos escenarios. Me gustan las canchas ruidosas y jugar frente a mucha gente. Vivo para momentos como este y me alegra que la mayoría de los fanáticos fueran de Puerto Rico”, afirmó.

Por su parte, Rivera aseguró que desde el inicio del torneo el equipo tenía claro que el objetivo era conquistar el oro.

“Desde el primer día sabíamos cuál era la meta y, gracias a Dios, la pudimos cumplir. Sabíamos que iba a ser un juego físico, pero mantuvimos la calma. La defensa y los rebotes fueron la clave para conseguir la victoria”, sostuvo.

Rivera también destacó la química del grupo.

“Somos una familia, literalmente. Nos conocemos desde hace muchos años y eso se nota dentro de la cancha. Además, ver esta cancha tan llena y sentir el apoyo de la fanaticada fue algo muy especial”, dijo.

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En el primer parcial, que terminó 22-16 a favor de Puerto Rico, México llegó a tomar una ventaja de tres puntos. Sin embargo, un canasto de tres de Carina de Pool inició la reacción boricua y, desde ese momento, las puertorriqueñas asumieron el control del encuentro sin volver a ceder el liderato.

En el segundo periodo, con el marcador 26-20, las boricuas hilvanaron un avance de 9-0 que amplió la ventaja a 15 puntos. Tras varios minutos sin anotaciones de ninguno de los dos equipos, Diann Jackson convirtió un tiro libre para fijar el 36-20 con el que concluyó la primera mitad. La defensa puertorriqueña limitó a México a apenas cuatro puntos en todo el segundo cuarto.

México mostró señales de reacción al inicio del tercer periodo, pero la ventaja construida por Puerto Rico antes del descanso impidió cualquier amenaza. Ambos equipos anotaron apenas ocho puntos en el parcial y las boricuas entraron al último cuarto al frente por 44-28.

En el periodo decisivo, México abrió con un avance de 9-2 que obligó al dirigente Gerardo “Jerry” Batista a solicitar un tiempo muerto. Las mexicanas mantuvieron la presión durante un tiempo, pero Puerto Rico recuperó el control del partido para asegurar la victoria y regresar a lo más alto del podio centroamericano.

República Dominicana conquistó la medalla de bronce al derrotar 66-53 a Panamá.

La primera de oro de Batista

El dirigente Batista confesó que este título tiene un significado especial al tratarse de la primera medalla de oro que conquista en cuatro participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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El dirigente Batista confesó que este título tiene un significado especial al tratarse de la primera medalla de oro que conquista en cuatro participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Baloncesto Femenino ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“Estoy bien orgulloso. Esta es mi primera medalla de oro y en mis otras ediciones siempre se nos escapaba algún juego que no debíamos perder. Habíamos ganado bronce y plata, pero no el oro”, expresó.

Batista destacó la ejecución de sus jugadoras durante la primera mitad, cuando Puerto Rico limitó a México a solo cuatro puntos en el segundo periodo.

“Hicimos un trabajo espectacular defensiva y ofensivamente. Jugamos con mucha paciencia y las teníamos desconcertadas. Después ellas hicieron ajustes, nos cambiaron a una zona y por momentos nos desesperamos, pero realmente hicimos un gran trabajo”, indicó.

El técnico también resaltó el crecimiento del grupo y la experiencia de competir en un evento multideportivo.

“Para muchas de ellas era la primera vez viviendo unos Centroamericanos y sintiendo el apoyo de toda la delegación de Puerto Rico. Eso les deja un crecimiento enorme. Este grupo compró la cultura del programa nacional, que era lo más importante para mí”, afirmó.

Batista añadió que el equipo todavía tiene margen para crecer, ya que contó con las ausencias de Olivia White y Jasmine Nivar, dos jugadoras que, según explicó, hubieran aportado significativamente al conjunto.

India Pagán destaca el futuro de la selección

India Pagán, integrante de la Selección Nacional adulta, siguió de cerca el desempeño del equipo Sub-20 y elogió el talento y la unión que mostró el grupo durante el torneo.

“Estoy bien emocionada y orgullosa de ellas. Están trabajando bien duro, jugando juntas y representando a Puerto Rico como siempre lo hacen nuestros equipos”, expresó.

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Pagán, quien ha representado a Puerto Rico en otras ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aseguró que la justa regional ocupa un lugar especial en su carrera deportiva.

“A mí me encantan los Centroamericanos. Son una experiencia única porque compartes con atletas de todos los deportes. Ojalá que ellas los disfruten tanto como yo los disfruté”, comentó.

La armadora también resaltó el potencial de esta generación para nutrir a la selección adulta en los próximos años.

“Vi el último juego contra República Dominicana. Están jugando excelente y me da mucho orgullo ver tanto talento en las categorías menores. Ojalá pueda estar en el equipo cuando alguna de ellas llegue a la Selección Nacional para poder jugar juntas”, afirmó.