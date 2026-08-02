Santo Domingo. La boxeadora puertorriqueña Stephanie Piñeiro dio el sábado el primer paso hacia la defensa de su título centroamericano al asegurar, como mínimo, la medalla de bronce en la división de los 70 kilogramos tras derrotar por decisión 4-1 a la mexicana Citlalli Ortiz en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con el triunfo, la boricua avanzó a las semifinales, donde enfrentará el miércoles, 5 de agosto a la colombiana Shirleidis Orozco por un boleto a la final.

La victoria tuvo un valor especial para Piñeiro al imponerse sobre una rival de gran trayectoria internacional. Ortiz fue medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, resultado que le otorgó el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, conquistó la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y también compite en el boxeo profesional y disputó un título mundial.

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“Me siento bien contenta y súper emocionada de estar aquí. Estamos en busca de repetir el oro. Hoy tuve una rival súper fuerte, una peleadora olímpica, medallista internacional y que también disputó un título mundial en el boxeo profesional. Para mí era la pelea más fuerte de este torneo y gracias a Dios pudimos salir con la mano en alto", expresó Piñeiro.

La púgil boricua busca convertirse en bicampeona centroamericana luego de conquistar la medalla de oro en los 66 kilogramos en San Salvador 2023, cuando derrotó en la final a la dominicana María Moronta. Antes había ganado el bronce en Barranquilla 2018.

Nuevo peso, mismo objetivo

Santo Domingo marca el debut de Piñeiro en la categoría de los 70 kilogramos dentro del boxeo aficionado, un cambio que, explicó, responde a lo difícil que se había vuelto mantenerse en los 66 kilogramos durante torneos de varios días.

“Sentía que ya era momento. Estaba pasando un poco de trabajo haciendo los 66 kilogramos. En el boxeo aficionado es difícil mantener ese peso mientras van pasando los combates. Me siento muy bien en los 70 kilos. Todavía se me complica un poquito el ritmo porque tengo que soltar un poco el estilo del profesional, pero vamos mejorando y, si Dios quiere, vamos a buscar esa de oro”, comentó.

Ahora le espera otra rival conocida, Shirleidis Orozco. Piñeiro ha compartido sesiones de entrenamiento con ella durante campamentos en Colombia y anticipó un combate exigente.

“Es una peleadora muy buena y experimentada. He guanteado con ella en campamentos allá en Colombia. Va a ser otra gran pelea. Tengo unos días para descansar, estudiarla bien y ver algunos de sus combates para analizar cómo está ahora mismo. Entendemos que podemos sacarla y la vamos a sacar”, afirmó con confianza.

Más allá del cuadrilátero, Piñeiro también disfruta la experiencia de competir en República Dominicana.

“Se siente brutal. Me gustaría poder estar apoyando más a los demás muchachos, pero se me ha hecho difícil por el calendario. Me han tratado muy bien, la comida es exquisita y la Villa está muy bien. Estoy disfrutándome todo esto”, dijo.