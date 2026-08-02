Santo Domingo. De San Sebastián las Vegas del Pepino...

De ahí salió el decimocuarto oro de Puerto Rico en Santo Domingo 2026 gracias a que la tiradora pepiniana Jennifer Valentín subió este domingo a lo alto del podio de los Juegos en la modalidad de Pistola de Aire.

La boricua superó a la mexicana Andrea Ibarra en un shoot-off luego de finalizar empatadas a 235.9. La etapa decisiva fue 9.5 a 8.3 para Valentín.

En la jornada del domingo, Puerto Rico también se colgó una medalla de plata en la modalidad por equipos de pistola.

Valentin vino de atrás para ganar el oro.

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Desde la serie 4 a la 8 de tiros, Valentín estuvo por debajo de Ibarra. La máxima diferencia fue de 179.3 a 176.4 luego de la serie 6. Y fue la novena y última serie abajo por 217.4 a 216.5.

La también boricua Abigail Granell llegó octava en la final que ganó su compatriota.

Más temprano, el equipo de Pistola de Aire de Puerto Rico que formaron Valentín, Granell y Andrea Figueroa ganaron la plata en la modalidad de equipos.

El oro por equipos fue para México.

Puerto Rico tiró 1,679 versus los 1,688 de México.

En tiro de Pistola de Aire masculino, Puerto Rico presentó tres atletas, pero ninguno avanzó a la final individual. El mejor fue Luis López, quien finalizó la ronda de clasificación en el undécimo puesto, tres lejos de la final.

Por equipos masculino en Pistola de Aire, Puerto Rico finalizó quinto.