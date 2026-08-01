Santo Domingo. El Equipo Nacional Femenino de Tenis de Mesa de Puerto Rico comenzó este sábado con victoria su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al vencer con marcador de 3-0 a Trinidad y Tobago en la fase de equipos.

La escuadra boricua, integrada por la principal raqueta del país, Adriana Díaz, junto a Alondra Rodríguez, Brianna Burgos y Kristal Meléndez, no cedió un solo encuentro para apuntarse su primer triunfo del torneo.

El entrenador del cuarteto Bladimir Díaz destacó la importancia de iniciar el torneo con un sólido desempeño.

“Siempre es bien importante ganar ese primer partido y, sobre todo, jugar bien, y ver qué herramientas son las que están funcionando. En el caso de Adriana, tiene mucha experiencia, pero en el caso de las otras atletas, hay que estar bien alerta a todo lo que pueda estar sucediendo en el primer partido”, expresó Díaz a este medio tras el duelo.

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Adriana Díaz sonríe durante una pausa de su partido. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

El técnico aseguró que el equipo cumplió sus expectativas en su debut en la capital dominicana.

“10 de 10. No hay nada que haya que corregir hasta el momento. Así que empezamos muy bien”, agregó.

Puerto Rico abrió la serie con el triunfo de la pareja de dobles conformada por Burgos y Rodríguez, que dominó 3-0 (11-7, 11-4 y 11-5) a Imani Edwards y Chloe Fraser.

Luego, Díaz amplió la ventaja al imponerse también en tres parciales, 11-7, 11-6 y 11-5, sobre Rheann Chung.

Brianna Burgos acá devuelve un ataque de su rival. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“Nos vi súper bien. El primer juego siempre es bien importante porque están los nervios un poquito ahí, pero súper bien. Era un partido que sabíamos que éramos los favoritos. Así que simplemente hicimos lo que sabemos hacer”, sostuvo, por su parte, Adriana, número 20 del ranking mundial.

El punto decisivo llegó de la mano de Rodríguez, quien derrotó 3-0 (11-4, 11-8 y 14-12) a Fraser. Aunque el marcador final no reflejó la dificultad, el tercer parcial fue el más duro, con intercambios cerrados hasta el 12-12.

La líder del equipo aprovechó el día inaugural de su deporte para enviar un mensaje a la afición puertorriqueña.

Adriana Díaz lanza un ataque durante su sencillo en la serie ante Trinidad y Tobago. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“Quisiera que Puerto Rico nos siga apoyando en estos Juegos, que nos sigan apoyando, que esto lo hacemos por la felicidad del pueblo, por la felicidad de nuestra familia, de nuestros amigos y esperamos traer muchas medallas”, manifestó.

El equipo femenino volverá a la acción a las 3:00 p.m. para enfrentar a Costa Rica.

“Somos superiores a Costa Rica. Modestia aparte, debemos ganar tres a cero”, aseguró el entrenador.