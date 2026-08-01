Nueva York. Jakob Marsee rompió el empate a cero con un doble de dos carreras en la quinta entrada y Kyle Stowers conectó un jonrón por segunda noche consecutiva, lo que permitió a los Marlins de Miami imponerse el viernes por 5-2 a los Mets de Nueva York.

En el partido, en causa perdida, Francisco Lindor conectó un jonrón de 392 pies —su jonrón número 150 con la camiseta de los Mets— para romper un empate que tenía con el miembro del Salón de la Fama, Carlos Beltrán, como los boricuas con más jonrones en la historia de la franquicia.

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Beltrán conectó 149 de sus 435 jonrones en siete temporadas con los Mets. Lindor ahora suma 150 de sus 288 en seis campañas en Nueva York.

Francisco Lindor homers on the ninth pitch of the at-bat!



It's his 150th home run as a Met! pic.twitter.com/nLhAbLlCTU — SNY (@SNYtv) August 1, 2026

Marsee y Stowers, que también conectaron un jonrón el jueves, han sumado entre ambos cinco de las siete carreras de los Marlins en los dos primeros partidos de la serie. Stowers ha bateado cuatro jonrones en los últimos seis partidos de Miami.

Joe Mack y Xavier Edwards conectaron sencillos impulsadores más tarde, en la quinta entrada, para los Marlins, que comenzaron el día a dos partidos y medio de Filadelfia y Arizona en la lucha por las dos últimas plazas de los playoffs de la Liga Nacional.

Janson Junk (5-6) se llevó la victoria tras permitir una carrera sucia y ponchar a cuatro en cinco entradas. Pete Fairbanks, el quinto lanzador de los Marlins, realizó apenas siete lanzamientos y consiguió su 16.º salvamento con una novena entrada perfecta.

En el marco de la derrota, Nueva York, colista de su división, comenzó a desmantelarse el viernes, al traspasar al relevista A.J. Minter a los Twinss de Minnesota.

El dominicano Freddy Peralta, otro posible objetivo de intercambio, fue retirado de la apertura prevista para el viernes varias horas antes. Kodai Senga (0-8) sustituyó a Peralta y encajó tres carreras y dos hits, con cuatro ponches, en poco más de cuatro entradas en su primera aparición desde el 18 de julio.

Senga tiene un balance de 0-11 en sus últimos 22 partidos (17 como titular) desde el 11 de julio de 2025.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.