Houston. Yainer Díaz conectó un jonrón e igualó su mejor marca personal con cuatro hits, mientras que Isaac Paredes y Christian Walker también conectaron jonrones para liderar la goleada por 11-2 de los Astros de Houston sobre los Rangers de Texas la noche del viernes, un resultado que los situó en el primer puesto de la División Oeste de la Liga Americana.

El dominicano Jeremy Peña impulsó tres carreras y el cubano Yordan Álvarez aportó dos, mientras que los Astros igualaron su récord de la temporada con 18 hits para lograr su novena victoria en 10 partidos y situarse medio partido por delante de Texas en lo más alto de la división.

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Había corredores en primera y tercera con un out en la segunda entrada cuando LaMonte Wade Jr. conectó un doble que puso el marcador en 1-0. Nathan Eovaldi (10-9) golpeó a Peña en el brazo, lo que llenó las bases con dos outs.

Álvarez siguió con un sencillo de rolata al jardín izquierdo para impulsar dos carreras y ampliar la ventaja a 3-0.

Cam Smith anotó un triple con dos outs en la cuarta entrada, antes de que Peña ampliara a 12 partidos su racha de hits con un sencillo que puso el marcador en 4-0.

El mexicano Paredes y Walker conectaron jonrones consecutivos ante Eovaldi al comienzo de la quinta entrada, lo que dejó a Houston con una ventaja de 6-0.

Joc Pederson conectó un jonrón y Corey Seager bateó un doble y sumó dos hits con los Rangers en su regreso, tras perderse 23 partidos por una inflamación en la zona lumbar, mientras el equipo encajaba su tercera derrota consecutiva.

El jonrón solitario del dominicano Díaz fue la primera de las cuatro carreras que Houston anotó con dos outs en la séptima entrada, lo que amplió la ventaja a 10-2.

El lanzador abridor de Houston, Hunter Brown (3-1), permitió seis hits y dos carreras en 5 2/3 entradas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.