Santo Domingo. La acción del tenis de mesa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzará este sábado con las rondas preliminares de los torneos por equipos, en los que Puerto Rico buscará aumentar la cosecha de metales en la historia de esta justa.

La competencia se extenderá hasta el 7 de agosto, cuando se disputarán las finales de dobles mixtos, dobles masculino y femenino, así como las individuales.

El equipo femenino estará encabezado por la estelar Adriana Díaz, quien estará acompañada por Brianna Burgos, Alondra Rodríguez y Kristal Meléndez.

Melanie Díaz, hermana de Adriana, no participará en los Juegos.

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Adriana disputará sus cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe con un total de 12 medallas en su trayectoria. La utuadeña comparte el segundo lugar entre las puertorriqueñas con más preseas de oro en la historia de la justa, con siete, empatada con la nadadora Kristen Romano, quien elevó esa cifra en Santo Domingo 2026 tras conquistar dos títulos. Ambas solo son superadas por la legendaria nadadora Anita Lallande, ganadora de 10 medallas de oro.

Burgos y Rodríguez también cuentan con experiencia centroamericana. Ambas integraron el equipo femenino que obtuvo la medalla de plata en San Salvador 2023, torneo en el que Burgos añadió un bronce en la modalidad individual.

Meléndez, por su parte, hará su debut en la justa regional.

En la rama masculina, Puerto Rico estará representado por Ángel Naranjo, Steven Moreno, Enrique Ríos y Jabdiel Torres.

Brian Afanador está ausente en esta justa y Daniel González anunció su retiro.

Naranjo es el único integrante del equipo con experiencia en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Debutó en San Salvador 2023, donde formó parte del conjunto que conquistó la medalla de oro junto a Oscar Birriel, González y Afanador.

Desde su debut en La Habana 1982, el tenis de mesa puertorriqueño ha acumulado 33 medallas en la justa regional: 10 de oro, nueve de plata y 14 de bronce. Es ahora una potencia en la región y el continente.