Santo Domingo. La Selección Nacional de Voleibol masculino conquistó este jueves la medalla de plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al caer en un dramático partido a cinco parciales ante Colombia en la disputa por el oro.

Los colombianos se impusieron con parciales de 25-20, 25-21, 17-25, 17-25 y 15-12, mientras que Puerto Rico tuvo que conformarse con la presea de plata. Ambos equipos llegaron invictos al encuentro por el título.

El ambiente en el Pabellón de Voleibol Ricardo Arias tuvo un marcado sabor boricua. Las integrantes de la selección femenina de sóftbol acudieron al escenario luego de asegurar su pase a la final tras derrotar a México, al igual que varios integrantes del equipo nacional de béisbol. Junto a decenas de aficionados puertorriqueños, alentaron al sexteto nacional con cánticos, pitos y banderas durante todo el encuentro.

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Al reaccionar al resultado, el dirigente nacional, Jamille Torres, lamentó que el equipo no pudiera sostener la ventaja en el primer parcial, pero destacó la capacidad de respuesta de sus jugadores.

“El problema fue que perdimos la ventaja en el primer set, y eso nos costó. Nos costó reponernos del golpe. Pero el grupo demostró tener carácter. Esto es crecimiento. Los chicos son jóvenes y nos costó. Pero si algo me llena de orgullo es llegar aquí y ganar esta medalla en un torneo tan fuerte y de tanto nivel como este. Habla mucho del programa”, expresó Torres.

El técnico también resaltó la evolución del grupo a lo largo del ciclo competitivo.

“El crecimiento del grupo ha sido constante. Día a día ha ido mejorando y yo creo que lo que se avecina son cosas buenas para el programa”, sostuvo.

Torres añadió que la medalla tiene un significado especial por tratarse de la principal cita regional.

“Estos son nuestros Juegos Olímpicos regionales. Ver a nuestros atletas aquí, el sentimiento... no hay nada más grande que representar a mi patria y me llevo eso”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, coincidió en que el desempeño del equipo superó las expectativas y destacó el potencial de una plantilla joven.

“Nadie nos daba para estar aquí. Se luchó hasta el final. Cometimos muchos errores en los dos primeros parciales, vinimos de atrás y no pudimos en el quinto set, pero sabemos que estamos ahí. Solamente el hecho de haberle ganado a Cuba como se le ganó, frente a un equipo al que solo le faltaba un jugador de su selección principal, nos dice mucho de un grupo en el que la mayoría de los jugadores no pasa de los 24 años”, apuntó.

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Colombia se adjudicó el primer parcial por 25-20 en un inicio muy parejo, en el que ambos equipos intercambiaron la ventaja constantemente. Sin embargo, los cafeteros cerraron el set con un rally de 6-1 para tomar la delantera en el partido.

En el segundo parcial se mantuvo una dinámica similar, aunque Colombia ejerció un mayor control del marcador y terminó imponiéndose también por 25-21 para ampliar su ventaja a dos sets.

Puerto Rico reaccionó en el tercer set al aprovechar los 14 errores cometidos por Colombia para dominar el parcial con comodidad, 25-16, y descontar en el marcador. Los boricuas mantuvieron ese impulso en el cuarto episodio, que ganaron 25-17, para empatar el encuentro y forzar un quinto y decisivo parcial.

En el desempate, Colombia recuperó el control en los momentos cruciales y aseguró la victoria por 15-12 para quedarse con la medalla de oro. Puerto Rico, pese a remontar una desventaja de dos sets, no pudo completar la remontada.

Con la plata, Puerto Rico elevó a 15 su total histórico de medallas en el voleibol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un balance de cinco de oro, seis de plata y cuatro de bronce.

La medalla de bronce fue para Cuba, que derrotó a México en tres parciales.