Travis Trice firmó un doble-doble de 32 puntos y 11 asistencias, y los Criollos de Caguas vencieron el jueves 111-97 a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Roger Mendoza para empatar 2-2 la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Criollos venían de una derrota como visitantes en la que anotaron apenas 83 puntos. Sin embargo, los refuerzos de Caguas recuperaron esta noche su ofensiva para evitar regresar al rancho al borde de la eliminación.

Además de Trice validar su premio de Jugador Más Valioso con una brillante actuación, Moses Brown aportó 20 puntos y ocho asistencias. Louis King añadió solo 11 unidades, pero Christian “Cuco” López tuvo su mejor partido en lo que va de la serie con 19, incluyendo cinco triples en cinco intentos.

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“Llegamos a este juego como si fuera uno de vida o muerte. Con ellos teniendo la ventaja local, sabemos que tenemos que ganar nuestros partidos en casa y tratar de robar uno en la carretera. Era un juego en el que estábamos obligados a ganar”, dijo Trice después del triunfo.

Por los Vaqueros, Damian Jones registró un doble-doble de 29 tantos y 10 capturas. Gary Brown también anotó 29 puntos, pero el dominicano Jassel Pérez tuvo una actuación para el olvido al terminar con apenas siete unidades al fallar 10 de sus 13 tiros de campo.

Caguas fue el mejor equipo ofensivo de la temporada regular, con un promedio de 93.7 puntos por juego, pero este fue el primer partido de la serie en el que superó esa cifra. El quinto juego de la final de la Conferencia A del BSN será este sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Los Vaqueros estuvieron arriba en los primeros dos minutos del encuentro antes de que King y Alexander Kappos convirtieran dos triples que le dieron vuelta al marcador 10-8 con 7:22 en el reloj. Pérez detuvo el sangrado, pero los Criollos lograron mantenerse en control del partido y dirigirse al segundo parcial con una ventaja de 32-25.

Caguas abrió el segundo periodo con una corrida de 8-2 para alejarse por 40-27 cuando restaban 7:24 minutos. Bayamón, en cambio, respondió con su propio avance de 7-0 y redujo la diferencia a 40-34. Pese a esto, los Criollos consiguieron la manera de aferrarse a la delantera y se dirigieron al descanso al frente en el marcador por 52-44.

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El conjunto del Valle del Turabo aumentó la ventaja a 62-48 con un triple de “Cuco” López cuando restaban 7:15 minutos. Los Vaqueros intentaron disminuir el déficit de doble dígito, pero no pudieron ante una ofensiva cagüeña que había vuelto a caer en ritmo. Caguas cerró el tercer parcial con un rally de 8-0 para irse al cuarto con una delantera de 85-67.

Caguas coqueteó con alejarse por 20 puntos en el cuarto periodo, y la frustración se apoderó de los campeones defensores cuando Isaiah Palermo cometió una falta sobre Trice que los árbitros decretaron como descalificatoria con 1:41 minutos en el reloj. Por ello, Palermo no podrá jugar en el próximo partido.