Bayamón. Carlos Arroyo sacudió el panorama del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en su primera temporada como coapoderado de los Vaqueros de Bayamón con la contratación de Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

Junto al apoderado Eric Duars, Arroyo confeccionó un trío de refuerzos de un nivel quizá nunca antes visto en la llamada “liga más dura”, y Bayamón volvió al trono al ganar su decimoséptimo campeonato.

Este año, aunque están a seis victorias de sumar otro cetro a sus vitrinas, el camino ha sido distinto. Los Vaqueros comenzaron la campaña sin importados debido a una penalización que les impuso el BSN por violar el reglamento en el torneo anterior.

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Después, los campeones defensores hicieron varios cambios de refuerzos en el transcurso de la temporada regular. Por las filas del dirigente Christian Dalmau pasaron Jae Crowder, Jamarion Sharp, Xavier Cooks y Jaylin Galloway antes de que encontraran el trío con el que aspiran a revalidar como campeones.

Con las salidas de Cooks y Galloway, Bayamón reclutó a Jassel Pérez y a Damian Jones para complementar a Jae Crowder. Sin embargo, este último también abandonó inesperadamente el equipo horas antes del inicio de la postemporada, lo que obligó a los Vaqueros a contratar a Chris McCullough. Todos esos contratiempos llevaron a Arroyo a resumir la temporada con una sola palabra.

“Complicado. Creo que este año ha sido bien complicado tener que estar con el cambia y cambia de jugadores. No es algo que nosotros acostumbramos a hacer ni queremos hacer tampoco”, expresó el coapoderado de los Vaqueros en un aparte con la prensa luego del tercer juego de la final de la Conferencia A del BSN.

“Creemos en lo que es la química de grupo, que los muchachos empiecen juntos y terminen juntos, pero las situaciones nos han obligado a tomar decisiones difíciles para traer jugadores que puedan complementar el núcleo de nativos que tenemos”.

“El año pasado no fue tan complicado porque tuvimos a los muchachos desde el principio y estaban disponibles, pero son situaciones que suceden y yo creo que hay que darle mucho crédito a Christian. El cuerpo técnico de nosotros ha hecho un excelente trabajo para mantener al grupo defendiendo y jugando de la manera que estamos jugando”, abundó.

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Danilo Gallinari (izquierda) y JaVale McGee reforzaron la temporada pasada a los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

Consciente de que no contaba con el poder ofensivo de Gallinari, McGee y Duarte, Bayamón adoptó una identidad defensiva que lo mantuvo en la cima de la Conferencia A este año. Los Vaqueros fueron el equipo que menos puntos permitió a sus rivales durante la temporada regular, con un promedio de 84.1 por partido, y han repetido la fórmula en la postemporada al limitar a sus oponentes a 77.6.

Ese esfuerzo ayudó a los campeones defensores a terminar la fase regular en la primera posición de su sección con marca de 22-12 y a tomar una ventaja de 2-1 en la final de la Conferencia A ante los Criollos de Caguas, el mejor conjunto ofensivo del torneo.

“Creo que eso demuestra nuestra cultura. Este equipo tiene una cultura ganadora. Todo el mundo entiende su rol y sabe que repetir es más difícil que ganar un campeonato. La mentalidad desde el principio ha sido bien positiva y los jugadores que entran entienden lo que representa la franquicia”, comentó Arroyo.

El último equipo que ganó dos campeonatos consecutivos en el BSN fueron los Leones de Ponce en 2014 y 2015 bajo la dirección de Nelson Colón. Bayamón tiene ahora la oportunidad de repetir esa hazaña, algo que ya ha conseguido en múltiples ocasiones a lo largo de su historia. Pero para ello necesitará la aportación de sus refuerzos noche tras noche.

McCullough se queda en Bayamón

Pérez se ha convertido en el referente ofensivo de los Vaqueros con un promedio de 17.3 puntos por partido en los playoffs, mientras que Jones le ha brindado presencia al equipo en la pintura. La producción de McCullough, en cambio, ha sido inconsistente, aunque en el último juego fue el líder ofensivo con 22 unidades.

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Según fuentes de Primera Hora , Bayamón llegó a contemplar sustituirlo por JaCorey Williams, quien se encuentra practicando con el conjunto. No obstante, Dalmau descartó un movimiento de esa magnitud en esta etapa del torneo.

Chris McCullough celebra tras encestar un triple en el tercer juego de la final de la Conferencia A del BSN. ( BSN )

“Seguir cambiando en esta etapa no es conveniente para el equipo. Creo que nosotros tenemos que buscar la manera de tener una mejor cohesión de grupo. Hacer otro cambio significa añadir a un jugador nuevo y, contra un equipo como Caguas, que lleva todo el año junto, pienso que eso no sería conveniente a menos que no tengamos más remedio”, opinó el dirigente de los Vaqueros.

McCullough acumula una media de 11.8 puntos, 6.8 rebotes y 2.2 asistencias en lo que va de la postemporada. Pese a que no quiso utilizarlo como excusa, Dalmau señaló que el importado enfrentó molestias físicas durante la serie anterior contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

“Chris es un jugador con ofensiva. Se lastimó al principio y tuvo varios problemas. Tenía el tobillo hinchado en la serie contra Carolina. En el segundo juego se lastimó el tobillo y en el primero le cayeron encima, por lo que terminó con un dedo hinchado. No es metiendo excusas, pero se veía un poco fuera de forma por eso”, sostuvo el entrenador de Bayamón.

Los Vaqueros visitarán esta noche a los Criollos en el Coliseo Roger Mendoza para el cuarto partido de la final de la Conferencia A del BSN.