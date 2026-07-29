Bayamón. Danilo Gallinari pasó los últimos meses esperando con ansias la noche en la que volvería a escuchar su nombre ser anunciado en el Coliseo Rubén Rodríguez. Ese momento llegó el martes previo al tercer juego de la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas.

Al ser presentado por el animador Arnaldo “El Látigo” Guzmán, recibió una ovación ensordecedora por parte de los miles de fanáticos que acudieron al Rancho. Solo se escuchaba a los aficionados corear “MVP, MVP, MVP…”. Suficiente para que le dieran ganas de salir del retiro y vestir el uniforme de Bayamón una última vez.

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“Fue increíble y emocional a la vez. Es grandioso estar de vuelta. Me dan ganas de volver a jugar. Gracias a todos por este recibimiento”, expresó Gallinari en un aparte con la prensa luego del triunfo de los Vaqueros por 106-83 sobre los Criollos.

“Honestamente, estuve esperando este momento durante todos estos meses. Quería volver al Rancho y ver a mi gente, así que era algo que estaba en la agenda y finalmente lo logramos. Los jugadores alrededor del mundo juegan por momentos como este. El Rancho era y siempre será mi casa. Fue un momento bien bonito”, abundó.

El Jugador Más Valioso de la final 2025 del BSN, Danilo Gallinari, llega al Coliseo Rubén Rodriguez para el tercer juego de la final de la Conferencia entre Bayamón y Caguas. @bsnpr pic.twitter.com/VxWpnhzVeM — Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 29, 2026

La escena transportó a muchos a la pasada temporada, en la que los Vaqueros ganaron su decimoséptimo campeonato con Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte como refuerzos.

Pero esta vez el exenebeísta no pasó el partido dentro del tabloncillo y lo observó desde la primera fila junto al apoderado Eric Duars y el coapoderado Carlos Arroyo, quienes le entregaron un cuadro conmemorativo en reconocimiento a su legado con la franquicia.

“Yo pensé que era boricua por la manera que lo recibieron aquí. Increíble. Yo creo que todo el mundo está esperando a que salga del retiro”, bromeó, por su parte, Arroyo.

El italiano, de 37 años, compartió que su visita a Puerto Rico sería corta y que el miércoles partiría hacia su residencia en Miami, Florida. Sin embargo, tiene en mente regresar a la isla para un partido de Bayamón si logra avanzar a la serie de campeonato.

Danilo Gallinari muesta su camiseta de los Vaqueros durante su visita al Coliseo Rubén Rodríguez para el tercer partido de la final de la Conferencia A del BSN. ( BSN )

Sin pensar en salir del retiro

Irónicamente, esta versión de los Vaqueros podría ver complicadas sus aspiraciones al bicampeonato ante los Criollos porque carece de un jugador con la inteligencia y la capacidad ofensiva de Gallinari.

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El importado fue nombrado Jugador Más Valioso de la final 2025 tras promediar 24.5 puntos a lo largo de la serie contra los Leones de Ponce, por lo que Arroyo y el dirigente Christian Dalmau intentan convencerlo de que salga del retiro cada vez que tienen la oportunidad.

“Yo tomé la decisión. Desearía que todos los jugadores pudieran terminar sus carreras de la manera en que yo terminé la mía. Lo que esta ciudad y este equipo me dieron fue incomparable. Fue una buena manera de terminar. Ahora estoy feliz de poder presenciarlo desde afuera”, explicó el exenebeísta, que ganó su primer y único campeonato profesional en la isla.

El italiano Danilo Gallinari alza el premio de Jugador Más Valioso de la final 2025. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Gallinari contó que una sola temporada en el BSN le bastó para crear un vínculo profundo con Puerto Rico. Comentó que hasta le encantaría vivir en la isla junto a su esposa y sus tres hijos. Por eso, se ha mantenido en constante comunicación con Arroyo y ha servido como puente en los esfuerzos para traer a otros importados al equipo.

“Cuando este muchacho (Arroyo) necesita que hable con jugadores para que vengan aquí, hablo con ellos y les cuento todo lo que necesitan saber sobre la isla, la liga y la franquicia de los Vaqueros. Ojalá me hagan caso y vengan aquí a disfrutar del baloncesto”, relató el exrefuerzo de Bayamón.

Como jugador profesional retirado, Gallinari compartió que ahora su trabajo a tiempo completo es su familia. Bromeó con que ya no siente dolores al levantarse por las mañanas, aunque eso no significa que no se mantenga ocupado. Sigue produciendo su podcast “A Cresta Alta”, y trabajando como comentarista de la NBA y con una compañía de tequila.

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Opina sobre nueva versión de los Vaqueros

Con el inesperado retiro de Gallinari y tanto McGee como Duarte jugando en el exterior, Bayamón tuvo que recurrir a otras opciones como refuerzos para esta temporada. Por las filas de los Vaqueros pasaron importados como Jae Crowder, Xavier Cooks, Jaylin Galloway y Jamarion Sharp, pero finalmente decidieron quedarse con el trío compuesto por Jassel Pérez, Damian Jones y Chris McCullough.

Una situación muy distinta a la del torneo anterior, en el que Bayamón solo realizó un cambio de refuerzo en la serie de campeonato debido a la lesión que sufrió Duarte. A pesar de esto, los Vaqueros están a seis victorias de repetir como los monarcas de la llamada “liga más dura”.

“Pienso que nuestro equipo era diferente a este. Los jugadores eran otros y la manera en la que jugábamos era un poco distinta. Tuvimos la oportunidad de empezar la temporada con el grupo completo, y este año no fue así por diferentes razones. Tuvieron que buscar varios refuerzos en medio del torneo. Están en una situación distinta a la del año pasado, pero ojalá obtengan los mismos resultados”, opinó Gallinari.

Bayamón quizá ya no tenga aquel poder ofensivo que le proveían Gallinari, McGee y Duarte, pero adoptó esta campaña una identidad defensiva que le ha permitido contener a la mejor ofensiva de la liga y colocarse a dos victorias de su segunda final consecutiva.