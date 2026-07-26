Jezreel “Macho” De Jesús recibió una llamada de su padre el pasado 9 de junio que marcó un punto de inflexión en su temporada. Su progenitor, quien lleva su mismo nombre, lo regañó luego de que anotara un solo punto en la derrota de los Leones de Ponce ante los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau.

Esa conversación le hizo entender a De Jesús que tenía que subir su nivel de juego para mantener vivas las aspiraciones de los Leones de clasificar a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Y así lo hizo.

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El armador, de 35 años, cerró la temporada regular promediando 32.8 puntos en los últimos seis partidos, y Ponce ponchó el último boleto disponible a las semifinales de la Conferencia B. Ese buen ritmo también lo llevó a la primera ronda de los playoffs, donde acumuló una media de 20.8 unidades para ayudar a los Leones a eliminar a los Atléticos de San Germán, líderes de su sección.

“Uno sabe la importancia de los juegos al final de la temporada. Yo llevo varios años en esta liga, así que sé lo que se necesita para clasificar y ganar juegos grandes. Eso fue lo que hice: cambié el chip”, recordó De Jesús en una entrevista con Primera Hora .

“Siempre hablo del viejo mío que me llamó después de un juego contra Quebradillas. El viejo me regañó. Fue el último juego mío en Quebradillas. Jugué pésimo. El viejo me llamó y tuve una larga conversación con él. Ahí obviamente uno se pone para el problema”, continuó.

Los Leones de Ponce celebran su pase a la final de la Conferencia B tras eliminar a los Atléticos de San Germán. ( José Raúl Santana / BSN )

Ponce pareció en un momento que se iba a quedar fuera, pero avanzó a la segunda ronda de la postemporada por tercer año consecutivo después de otro empuje en el último tramo de la fase regular. Aunque no es la intención del dirigente Carlos Rivera, se ha vuelto costumbre en el sur asegurar un espacio en los playoffs en el cierre de la campaña.

“Uno hace clic cuando el equipo lo necesita. No es que uno quiera estar en la situación de clasificar a lo último. Uno quisiera estar arriba todo el tiempo, bien posicionado, pero no se nos ha dado así”, indicó el canastero oriundo de Carolina.

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“Al principio de la temporada, tuvimos altas y bajas con refuerzos y con lesiones, pero al final del día encontramos siempre la manera de clasificar. No sé a qué se debe eso, pero no quiero seguir probando con la suerte. Espero que el año que viene sea diferente”, abundó.

Los Leones hicieron cuatro cambios de refuerzo en la temporada regular y se han mantenido con el trío de Jalen Crutcher, Thomas Robinson y Brady Manek. Con esa fórmula, tratarán de eliminar a los Santeros de Aguada en la final de la Conferencia B, una serie que también servirá como revancha de la final de 2019.

Ponce perdió 4-1 la serie de campeonato de 2025 ante los Vaqueros de Bayamón, quienes contaban con un trío de importados de lujo integrado por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte. Además, un brote de influenza afectó a cinco jugadores clave de los melenudos, entre ellos De Jesús.

“La realidad es que cuando tú tienes el campeonato ahí tan cerquita, quieres volver a tratar de ganarlo. Imagino que cuando ganas, quieres volver a ganar, pues así mismo es. Eso era todo lo que yo hablaba en el camerino. Le decía a los muchachos: ‘Nosotros estuvimos en la final y este año nos lo debemos a nosotros volver y tener otro turno al bate de traer ese campeonato a los Leones de Ponce’”, relató el canastero.

De Jesús entiende que esta temporada el resultado será distinto y que los Leones tienen una oportunidad real de ganar su decimoquinto campeonato gracias a la continuidad del grupo. Tjader Fernández fue adquirido este año mediante un cambio con los Indios de Mayagüez, pero jugadores como Christian Negrón, Jordan Murphy, Alejandro Vázquez y Johnned Walker llevan varias campañas con el conjunto de la Perla del Sur.

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La ventana fue “uno de los momentos más bonitos” de su carrera

En el caso de De Jesús, esta es su sexta temporada vistiendo el rojo y negro. Sin embargo, Ponce no es el único uniforme que se ha puesto este año. El experimentado armador fue convocado en julio por la Selección Nacional para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Con Puerto Rico al borde de quedar fuera del torneo mundialista por primera vez desde 1982, De Jesús cubrió la baja de José Alvarado y respondió con 22 puntos ante Bahamas en una victoria que llevó al Equipo Nacional a la segunda ronda clasificatoria. Esa ventana marcó su primera convocatoria desde 2023.

“Bien contento. Siempre que uno se pone la camisa de Puerto Rico, eso es un orgullo para uno, para la familia de uno y para el país. Poder contribuir de esa manera como lo hice, para mí, es uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Son momentos que uno se lleva para siempre”, compartió De Jesús.

Jezreel de Jesús controla el balón en un juego entre Puerto Rico y Bahamas en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo. ( FIBA )

El primer juego de la final de la Conferencia B entre los Leones y los Santeros será esta noche en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, de Aguada.