Bayamón. Con solo dos refuerzos disponibles, los Vaqueros de Bayamón hicieron lo que parecía imposible al contener la mejor ofensiva del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para llevarse el primer juego de la final de la Conferencia A.

Los Vaqueros derrotaron el viernes 78-74 a los Criollos de Caguas en el Coliseo Rubén Rodríguez tras completar una dramática remontada con una corrida de 11-0 en los minutos finales.

Los 74 puntos de los Criollos representaron su menor producción ofensiva en un partido esta temporada. Caguas promedió 100.6 unidades por encuentro durante la fase regular y 96.8 en la semifinal de la Conferencia A ante los Cangrejeros de Santurce.

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Hasta la noche del viernes, la menor anotación del conjunto del Valle del Turabo en un juego esta temporada había sido de 80 puntos. Precisamente, esa cifra se produjo en un abultado revés en Bayamón el pasado 12 de mayo, con marcador de 107-80.

“Sabemos que ellos son un equipo que puede meter 100 puntos en cualquier noche. Nosotros tenemos que buscar la manera de mantener el marcador bajito para tener una oportunidad de ganar porque, si no, se nos pone bien difícil”, dijo el dirigente de los Vaqueros, Christian Dalmau, a preguntas de Primera Hora después del partido.

“Pero hay que ir juego a juego. Son siete juegos y sé que ellos van a buscar la manera de hacer ajustes y nosotros debemos seguir defendiendo correctamente. Tenemos que hacer que hagan tiros más incómodos y no darles segundas oportunidades porque atraparon 12 rebotes ofensivos en la primera mitad. Tenemos mucho que mejorar”, abundó.

A diferencia de los Criollos, Bayamón se ha destacado a lo largo de la campaña por su identidad defensiva. Los Vaqueros han sido el mejor equipo en esa faceta al permitir a sus rivales anotar 84.1 unidades en la fase regular y 75 en la postemporada.

Esa labor defensiva se reflejó en la producción individual de los Criollos, ya que solo Travis Trice (16 puntos), Moses Brown (10) y Christian “Cuco” López (10) terminaron en doble figura en anotación.

Ahora, los campeones defensores buscarán replicar esta fórmula este domingo en el Coliseo Roger Mendoza, donde Caguas solo ha perdido tres de los 17 partidos que ha disputado como local esta temporada. Minutos después del primer juego de la final de la Conferencia A, Dalmau aún desconocía quién sería el tercer refuerzo de los Vaqueros para el próximo encuentro.

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Según fuentes de Primera Hora , Bayamón tenía intenciones de sustituir al importado Chris McCullough con JaCorey Williams y la gerencia de los campeones defensores sometió su contrato ante el BSN. Sin embargo, Williams no pudo ser activado por Bayamón debido a que McCullough primero tenía que cumplir una suspensión de un juego que le fue impuesta el lunes por un altercado físico con DeAndre Williams en el último partido de la serie contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

“Esa es una decisión que se tomará mañana o el domingo. Se tomará la decisión en el momento correcto y vamos hacer lo que sea más beneficioso para el equipo”, comentó el entrenador de los campeones defensores.

McCullough debutó con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, que ayudó a los Vaqueros a robarse el segundo juego de la semifinal de la Conferencia A en Canóvanas, pero no volvió a tener el mismo impacto en el resto de los partidos. Terminó la serie con un promedio de 10.0 unidades y 7.3 capturas por desafío.

Williams, quien estuvo el viernes en el rancho, cuenta con experiencia en la G League y en ligas de Israel, Grecia, Italia, Francia y el Adriático. Viene de acumular una media de 10.8 puntos y cinco rebotes en seis partidos con el club israelí Maccabi Ra’anana.

“(Williams) es un jugador que crea mucho para los demás, defiende, rebotea y pasa muy bien. JaCorey tiene sus cualidades también. Es un jugador totalmente diferente a McCullough. Por eso, vamos a ver qué le conviene más al equipo ahora mismo”, precisó Dalmau.

Los Vaqueros realizaron un cambio de refuerzo con la entrada de McCullough en la semifinal de la Conferencia A tras la sorpresiva salida de Jae Crowder a solo horas del inicio de la postemporada. Por ello, Bayamón no podría volver a hacer movimientos con sus importados por el resto del torneo si decide activar a Williams, a menos que uno de sus tres refuerzos se lesione.