Los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas fueron los dos mejores equipos en la temporada regular, ambos con marca de 22-12, pero uno de los dos se quedará sin la oportunidad de disputar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) debido al actual formato del torneo.

Bayamón y Caguas se enfrentarán en la final de la Conferencia A, mientras que los Santeros de Aguada y los Leones de Ponce disputarán la de la Conferencia B. Aguada terminó la fase regular en la tercera posición de su llave con récord de 17-17 y Ponce cuarto con 15-19.

PUBLICIDAD

Si el torneo se rigiera por una tabla global en la que clasificaran los mejores ocho equipos a la postemporada, Bayamón y Caguas habrían ocupado los dos primeros puestos del escalafón. Asimismo, Aguada habría sido séptimo y Ponce hubiese tenido que jugar un partido de desempate con los Osos de Manatí por el último boleto a la postemporada. Ambos equipos finalizaran la temporada regular con balance de 15-19.

El BSN aprobó en 2025 este nuevo sistema de postemporada, similar al de la NBA, en el que los equipos de una misma conferencia compiten entre sí para definir a un campeón de conferencia, antes de que los ganadores de ambas zonas se enfrenten por el título. Este formato permanecerá en vigor hasta 2027.

Pero, ¿qué opinan los dirigentes cuyos equipos clasificaron este año a las finales de conferencia? Primera Hora se dio la tarea de hablar con cada uno de ellos y, como era de esperarse, recibió opiniones divididas sobre el sistema de clasificación.

Antes de asumir la dirección de los Vaqueros, Christian Dalmau estuvo al frente de los Indios de Mayagüez y favorecía el antiguo formato, en el que la Sección A estaba integrada por Quebradillas, San Germán, Arecibo, Mayagüez, Ponce y Manatí, mientras que la Sección B la conformaban Bayamón, Guaynabo, Santurce, Carolina, Humacao y Fajardo.

Dalmau estuvo en ambos lados del charco y ahora, como técnico del equipo campeón, se inclina por este nuevo formato debido a los beneficios económicos que genera una serie entre dos franquicias de la misma zona.

PUBLICIDAD

“Cuando yo estaba en la otra sección favorecía ese formato porque entendía que, de cierta manera, teníamos opciones de llegar a una final. Siempre he dicho que uno lo ve desde la parte competitiva, pero no desde la administrativa. Creo que este nuevo formato no fue algo que se hizo porque sí”, explicó Dalmau a este medio después de una conferencia en los estudios de Telemundo Puerto Rico.

“A nivel administrativo, este formato dio resultados el año pasado porque es más costo efectivo para los equipos. No es lo mismo jugar unos cuartos de final entre Bayamón y Aguada que Bayamón y Carolina porque van a llegar más fanáticos a esa segunda serie”, abundó.

Los Vaqueros de Bayamón clasificaron a su segunda final de conferencia consecutiva esta temporada. ( BSN / Edgardo Medina Millán )

Por otro lado, Wilhelmus Caanen, dirigente de los Criollos, admitió que prefiere un sistema en el que los primeros ocho equipos de una tabla global clasifiquen a la postemporada, aunque entiende que todas las decisiones tomadas por la junta de directores han sido en beneficio de la liga.

“Sigo insistiendo en que, para mí, sería más lógico competir del uno al 12 y que los primeros ocho estén en la postemporada, independientemente de que sean de un lado o del otro. Pero esa es solo mi opinión y no significa que el formato actual me incomode. Yo solamente me ajusto a lo que esté disponible”, sostuvo Caanen.

En cambio, Carlos Rivera alcanzó las semifinales del BSN en sus tres temporadas al mando de los Leones, por lo que se ha visto favorecido por este sistema en los últimos dos años. No obstante, el entrenador de Ponce aseguró que no le presta atención a este dilema por el formato de clasificación.

PUBLICIDAD

“Es complicado. Cuando yo me crié, era del uno al ocho y en otras ligas, como la NBA, tienen formatos donde separan las conferencias por zona, pero a mí me da igual. Yo sé que hay apoderados que se quejan porque disque un lado está más fuerte que el otro, pero no lo veo de esa manera”, opinó Rivera.

“A la misma vez, los entiendo. Creo que a la sección de acá le conviene, pero eso es algo que yo se lo dejo a ellos. Como dirigente y competidor, el formato es indiferente para mí. Creo que deberían hacer estudio porque opinar por opinar no es correcto”, agregó.

Los Leones de Ponce han clasificado a las últimas tres semifinales del BSN. ( José Raúl Santana / BSN )

Por su parte, Rafael “Pachy” Cruz, técnico de los Santeros, entiende que este nuevo sistema tiene sus pros y sus contras, pero señaló que en la liga siempre ha habido una conferencia más competitiva que la otra, una tendencia que ha cambiado de lado en distintas épocas.

“Creo que darse la oportunidad de un formato basado en las zonas de los equipos era una forma de la liga evolucionar que se exploró. Quizá para la pureza del juego, mucha gente podrá decir que entren los mejores ocho equipos a la postemporada”, expresó Cruz.

“Creo que siempre ha pasado que, por unos años, una conferencia es más fuerte que la otra. Yo estoy en esa misma línea. Creo que, para la pureza del deporte, podría ser que entren los mejores ocho y competir”, añadió.

La segunda ronda de la postemporada del BSN comenzará este viernes con el primer juego de la final de la Conferencia A entre los Vaqueros y los Criollos en el Coliseo Rubén Rodríguez. Al día siguiente, los Santeros y los Leones darán inicio a su serie en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.