El alero puertorriqueño Ramses Meléndez continuará su carrera profesional en Europa luego de firmar un contrato de un año con el Tezenis Scaligera Verona de Italia, anunció el club el martes.

El Verona viene de coronarse en junio pasado como campeón de la Serie A2 de Italia, con lo que ha ganado un ascenso a la Serie A1, la liga de principal nivel del básquet italiano.

La contratación llega varios días después de que Meléndez participara en la Liga de Verano de la NBA con los Spurs de San Antonio, una oportunidad que también provocó su ausencia con los Capitanes de Arecibo en la serie semifinal de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Arecibo no contó con uno de sus principales anotadores durante la serie y terminó eliminado en seis partidos por los Santeros de Aguada.

Meléndez, de 23 años, disputará su primera experiencia profesional fuera de Puerto Rico y Estados Unidos tras una trayectoria que incluyó el baloncesto universitario con Illinois, Georgia y Mississippi State, además de una temporada en la G League con los Capitanes de Ciudad de México.

En la G League promedió 11.9 puntos y 4.1 rebotes en 45 partidos, mientras que en la temporada más reciente del BSN elevó su producción a 17.5 puntos y 5.2 rebotes por encuentro con los Capitanes.

Su desempeño también le abrió las puertas de la Liga de Verano de Las Vegas con los Spurs, donde registró promedios de 6.6 puntos, 2.2 asistencias y un rebote en 12.1 minutos por juego.

“Estoy emocionado y entusiasmado por comenzar esta nueva experiencia en Italia, en una ciudad maravillosa como Verona. Jugaré en un club histórico, dirigido por un gran entrenador, quien estoy seguro me ayudará a crecer y mejorar cada día”, expresó Meléndez en declaraciones difundidas por el equipo italiano.

El entrenador del Verona, Alessandro Ramagli, describió al puertorriqueño como un alero joven y versátil que deberá adaptarse al baloncesto europeo, aunque confía en que su capacidad atlética y defensiva facilitarán esa transición.

Meléndez, natural de Arecibo y miembro de la selección nacional de Puerto Rico, se une a un Verona que continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada del baloncesto italiano. Terminaron la pasada temporada en la cuarta posición de la liga de segunda división con marca de 24-12 pero lograron ganar sus series de postemporada hasta coronarse campeones y ganar el ascenso a la Serie A1.