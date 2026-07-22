Springfield, Massachusetts. Stephen Curry se dirige al Salón de la Fama, donde volverá a hacer historia en el baloncesto con una exposición sin precedentes dedicada a un jugador en activo.

“Stephen Curry: Beyond the Arc” se estrenará el viernes para rendir homenaje a la carrera de un dos veces MVP y máximo anotador de triples de la historia de la NBA.

El Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial anunció la exposición el martes, señalando que era la primera vez, en los casi 75 años de historia del museo, que se dedicaba una exposición especial a un jugador en activo.

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“Cuando pienso en mi trayectoria, pienso en las personas que creyeron en mí, en el trabajo que realicé cuando nadie me veía y en los momentos que me han marcado, tanto dentro como fuera de la cancha. Que se cuente esa historia mientras sigo en activo es algo que no me tomo a la ligera”, afirmó Curry en un comunicado. “Mi esperanza es que los aficionados vivan esta experiencia y sientan la alegría, el sentido y la gratitud que el baloncesto me ha dado, y quizá vean en ella también un poco de su propia trayectoria”.

La exposición, organizada en colaboración con el equipo empresarial “Thirty Ink” de Curry, contará con material de vídeo sobre la carrera de Curry, objetos de recuerdo y elementos audiovisuales que narran la historia de un jugador que pasó desapercibido al llegar a la universidad y que ha llegado a ser 12 veces All-Star y a llevar al Golden State a cuatro títulos de la NBA.

“El hecho de que se haya convertido en el primer jugador en activo en tener una exposición en el Salón de la Fama del Baloncesto es una prueba de lo que representa para este deporte, para los Warriors, para la NBA y para sus millones de seguidores en todo el mundo”, afirmó el director general de los Warriors, Mike Dunleavy. “Obviamente, esto no es más que el preludio de su futura incorporación al Salón de la Fama de Springfield, pero supone un merecido homenaje a un jugador emblemático y a un ser humano extraordinario que, por sí solo, ha cambiado el deporte”.

El Salón de la Fama prevé que la exposición dedicada a Curry sea de duración limitada y que, probablemente, permanezca abierta hasta el verano de 2027, momento en el que se clausurará.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.