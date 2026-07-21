Boston. Hace ochenta años, un equipo de los Red Sox de Boston, liderado por el futuro miembro del Salón de la Fama Ted Williams, encadenó una racha de 15 victorias al inicio de la temporada que sigue siendo la más larga en la historia de la franquicia.

Los Medias Rojas pueden igualar ese récord establecido por el club en 1946 la noche del martes.

Caleb Durbin conectó un jonrón por encima del Monstruo Verde con dos outs en la octava entrada para romper el empate, y los Red Sox ampliaron a 14 partidos la segunda racha de victorias más larga de la historia del club, al imponerse por 6-5 a Baltimore la noche del lunes y poner fin a la mejor racha de victorias de la temporada de los Orioles, que era de siete.

PUBLICIDAD

“Estoy intentando no hacerlo, pero me apetece. No puedo hablar por nadie más. La verdad es que no lo hemos hablado, pero quiero hacer historia aquí”, comentó Durbin sobre la posibilidad de igualar el récord del club.

Durbin, que tuvo un pésimo comienzo de temporada tras llegar procedente de Milwaukee en un traspaso durante el parón de la temporada, conectó un “cutter” de Tyler Wells con cuenta de 1-0, lo que desató la celebración de sus compañeros frente al banquillo de Boston.

“Sin duda, significaría mucho”, afirmó el primera base venezolano Willson Contreras. “Intentamos jugar siempre de la misma manera. Si se da el caso, sería fantástico para nosotros. Podríamos celebrarlo. Si no se da el caso, hay que seguir adelante”.

Boston tenía un balance de 37-48 cuando comenzó la racha y ahora está en condiciones de conseguir una plaza de comodín para los playoffs.

Los Medias Rojas remontaron tres desventajas el lunes.

“No puedo imaginar que haya una noche más emocionante que esta”, afirmó Durbin. “Quizá la haya. Pero esta noche ha sido increíble”.

¿En qué pensaba mientras recorría las bases, dirigiéndose hacia un puñado de jugadores que saltaban frente al banquillo?

“No hay muchas ocasiones en las que te quedes en blanco —como se suele decir—“, señaló. ”Creo que ese fue uno de esos momentos en los que no sabía qué estaba pasando. No sabría decirte cómo me veía a mí mismo corriendo por las bases".

Contreras fue uno de los primeros jugadores en saltar la valla para salir al campo tras el golpe de Durbin.

“Para ser sincero, parecía que estuviéramos en los playoffs, como si fuéramos a la Serie Mundial”, afirmó. “Ojalá se haga realidad. Vamos por buen camino, pero aún queda mucha temporada por delante y muchos partidos por disputar”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.