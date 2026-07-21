El otora jardinero Carlos Beltrán aseguró que no descarta la posibilidad de dirigir en algún momento en las Grandes Ligas, aunque reconoció que tendría que analizarlo cuidadosamente, incluso si la oportunidad surgiera con los Mets de Nueva York.

El puertorriqueño contó en una entrevista este lunes con medios locales e internaciones que su nombre sonó como posible candidato para dirigir a los Mets luego del despido del venezolano Carlos Mendoza a finales de junio. Aunque ha conversado sobre el tema con personas dentro del equipo, explicó no sintió que fuera el momento adecuado para asumir ese reto.

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“Dirigir béisbol es una pasión para mí, no hay duda de eso. Y sí, he tenido conversaciones con algunas personas dentro de la organización. Pero no sé... simplemente no sentí que fuera lo correcto para mí en este momento”, manifestó Beltrán, quien reiteró su respeto por Mendoza.

Mendoza fue despedido cuando los Mets tenían marca de 34-47. La novena metropolitana no ha visto mejoría alguna cuando juega ahora para 42-58, última en la División Este de la Liga Nacional, bajo la dirección interina de Andy Green.

“Entiendo que mi nombre ha sido mencionado para ser dirigente y me siento orgulloso de eso. Es algo parecido a cuando surge la posibilidad de llegar al Salón de la Fama. El simple hecho de que la gente piense que podrías llegar al Salón de la Fama es muy especial. Que la gente piense que puedo dirigir un equipo también lo tomo como un gran reconocimiento. Pero, al mismo tiempo, no lo sé. Tengo que pensar profundamente cuál será mi próximo paso”, sostuvo Beltrán, quien será inmortalizado el domingo en el recinto de Cooperstown.

Beltrán estuvo a punto de convertirse en mánager de los Mets luego de que en noviembre de 2019 la organización lo contratara para debutar en la temporada 2020. No obstante, no llegó a dirigir debido a que fue señalado en la investigación sobre el esquema de robo de señas de los Astros de Houston durante la campaña de 2017, cuando todavía era jugador.

El manatieño, quien actualmente se desempeña como asistente especial del presidente de Operaciones de Béisbol de los Mets, David Stearns, indicó que disfruta su porque le permite participar en la toma de decisiones sin asumir la presión diaria del dugout.

“Tengo que decir que tener la oportunidad de dirigir probablemente está en mi lista de metas pendientes. Pero ahora trabajo como asesor de la organización y me encanta el trabajo que hago porque me da la oportunidad de estar cerca de las personas que toman decisiones importantes. Me permite dar mi perspectiva sobre situaciones, jugadores, estrategias o cualquier asunto relacionado con ganar”, concluyó el exjugador con 20 de temporadas en la ‘Gran Carpa’, seis y media de ellas en los Mets.