A dos semanas de la fecha límite de cambios en las Grandes Ligas, Carlos Beltrán entiende que los rumores sobre Francisco Lindor y un posible canje de los Mets de Nueva York no deben convertirse en una distracción para el campocorto boricua.

Antes de la jornada de este lunes, la novena metropolitana jugaba para marca de 42-58 en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional, lo que ha provocado especulaciones sobre movimientos antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto.

Diversos medios indican que la organización de Queens estaría dispuesta a escuchar ofertas por prácticamente cualquier jugador del róster, con la excepción del jardinero dominicano Juan Soto, Nolan McLean, Carson Benge, A.J. Ewing y Christian Scott.

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Beltrán, sin embargo, aseguró que Lindor debe mantenerse enfocado en su trabajo y no en las versiones que circulan sobre su futuro.

“Una vez juegas para una organización, realmente no tienes control sobre el rumbo que esa organización decida tomar. Al final del día, yo no creo que eso deba convertirse en una distracción para él. Entiendo que en su contrato debe tener algunas cláusulas relacionadas con posibles cambios”, expresó Beltrán este lunes en una entrevista con medios locales e internacionales de cara a su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown el domingo.

Francisco Lindor ( Adam Hunger )

Beltrán explicó que, aunque desconoce los detalles específicos del contrato de Lindor, ciertas condiciones suelen darle al jugador un papel determinante.

“Cuando pienso en el mío, yo tenía una lista de equipos a los que autorizaba a la organización a cambiarme. Si era a uno de esos equipos, no había problema porque entendía que eran organizaciones donde tendría oportunidades de ganar, y eso es algo que uno busca como jugador. Pero también había otras organizaciones para las que decía: ‘Ahí no voy’”, recordó el asistente especial del presidente de Operaciones de Béisbol de los Mets, David Stearns.

“Así que imagino que la estructura del contrato de Lindor explicará mejor qué puede pasar en esa situación y si la decisión dependería de él o de la organización”, continuó Beltrán.

No obstante, Lindor cuenta en su contrato de 10 años y $341 millones con una cláusula completa para rechazar cualquier cambio. Tras esta temporada, todavía le restarán cinco años y $170.5 millones del acuerdo.

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El boricua está a mitad de su contrato con los Mets. ( Frank Franklin II )

Previo al juego de esta noche del lunes ante los Brewers de Milwaukee, el cagüeño, de 32 años, apenas ha disputado 43 partidos esta campaña tras sufrir una distensión de grado dos en la pantorrilla izquierda que lo mantuvo fuera de acción desde el 22 de abril hasta el 24 de junio. Batea .220, con seis jonrones, 23 anotadas y 15 remolcadas.

“No hay duda de que ha sido una temporada difícil. Pero así es el béisbol. Muchas veces el béisbol nos presenta temporadas que nos obligan a analizar muchas cosas sobre nosotros mismos como jugadores”, manifestó el otora jardinero.

“La lesión lo mantuvo fuera durante mucho tiempo. Lindor es un competidor. Es una de las personas que menos me preocupa. Es un jugador que trabaja muy duro. Se prepara. Tiene una extraordinaria estructura de trabajo”, reiteró Beltrán.