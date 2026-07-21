Phoenix. Nolan Arenado, ocho veces All-Star, alcanzó los 2,000 hits en su carrera cuando el tercera base de los Diamondbacks de Arizona conectó un doble al jardín izquierdo contra los Athletics el lunes por la noche.

El jugador, de 35 años, conectó una recta del zurdo Jeffrey Springs en la quinta entrada y recibió una prolongada ovación de pie por parte del público en el Chase Field. Es uno de los seis jugadores en activo con al menos 2,000 hits, junto a Freddie Freeman, el venezolano José Altuve, Andrew McCutchen, Paul Goldschmidt y el dominicano Manny Machado.

El ganador de 10 Guantes de Oro está en su primer año con los Diamondbacks y se ha recuperado de una temporada 2025 marcada por las lesiones; llegaba al partido del lunes con un promedio de bateo de .244, un OPS de .739 y 13 jonrones.

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Arenado jugó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Rockies de Colorado antes de pasar las cinco siguientes con los Cardenales de San Luis.

Considerado uno de los mejores tercera base de su generación, tiene un promedio de bateo de por vida de .280, con 366 jonrones y 1,228 carreras impulsadas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.