Los Criollos de Caguas avanzaron el lunes a la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al vencer 107-95 a los Cangrejeros de Santurce en el sexto juego de la serie, disputado en el Coliseo Roberto Clemente.

Travis Trice volvió a encabezar el ataque de los Criollos con 29 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes, quedándose a un rebote de completar un triple-doble. Louis King añadió 21 puntos y cinco asistencias, Moses Brown aportó 18 unidades y Christian “Cuco” López finalizó con 12.

Con el triunfo, Caguas ganó la serie por 4-2 y se citó para una serie contra los Vaqueros de Bayamón por el campeonato de la Conferencia A, donde ambos equipos disputarán el boleto a la serie por el campeonato del BSN.

Los Cangrejeros fueron liderados por Ángel Rodríguez, quien registró 19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Jordan Howard anotó 20 tantos e Ian Clark sumó 17 en el que resultó ser el último encuentro de la temporada para Santurce.