Nueva York. Los jugadores de béisbol han propuesto ampliar los criterios de elegibilidad para el draft de aficionados en lugar de reducirlos, mantener las 20 rondas de selección y volver a celebrarlo en junio, lo que indica que este deporte se encamina hacia un conflicto laboral durante esta temporada baja.

Durante una sesión de negociación de dos horas celebrada el martes en la sede de la Major League Baseball, el sindicato propuso que los estudiantes universitarios de segundo curso pudieran presentarse al draft junto con aquellos que terminaran su tercer curso, un grupo que, según la normativa vigente, ya puede presentarse al draft junto con los alumnos de último curso de secundaria.

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Los jugadores propusieron volver a celebrar el draft en junio, tal y como se había hecho hasta 2020. Solicitaron que los valores de las posiciones del draft siguieran aumentando en el mismo porcentaje que los ingresos del sector hasta 2027 y que no se redujeran durante el resto de la vigencia del acuerdo.

El convenio colectivo de cinco años del béisbol vence el 1 de diciembre y se prevé un cierre patronal que paralizaría los traspasos y fichajes de la temporada baja, y pondría en peligro el inicio de los entrenamientos de pretemporada el 9 de febrero y la jornada inaugural el 24 de marzo.

En mayo, la MLB propuso un tope salarial por primera vez desde que los jugadores rechazaran una propuesta similar durante una huelga de siete meses y medio en 1994-95, que provocó la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años. Los jugadores se comprometen a no aceptar nunca un tope salarial.

La MLB anunció el mes pasado que quería eliminar la elegibilidad de los alumnos de último curso de la escuela superior y de los jugadores de centros de formación profesional, alegando que los programas universitarios ofrecen una mejor preparación para las carreras profesionales. La MLB también propuso reducir el draft a 12 rondas en 2027.

El sindicato también quiere mantener la posibilidad de que los jugadores negocien sus contratos en lugar de tener plazas fijas, reducir las sanciones por superar los límites de las bonificaciones por fichaje, permitir que se negocien más selecciones del draft y mantener las selecciones de la ronda de equilibrio competitivo.

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Esto permitiría un aumento de 2 millones de dólares en el fondo destinado a bonificaciones por fichaje para los equipos beneficiarios del reparto de ingresos que no pertenezcan a un mercado grande en uno de los drafts que se celebren entre 2027 y 2031, y también permitiría a esos equipos fichar a dos jugadores seleccionados antes de la tercera ronda con contratos de las Grandes Ligas, en lugar de con contratos de las ligas menores.

Los beneficiarios del reparto de ingresos que se clasifiquen para la fase final recibirían un millón de dólares adicional en su fondo para bonificaciones por fichaje en el próximo draft.

Los equipos que superen su límite de bonificaciones por fichaje en hasta un 15% no perderían una elección en el próximo draft, frente al 5% anterior.

En el caso de los jugadores no seleccionados en las primeras 10 rondas, la exención del fondo para bonificaciones por fichaje pasaría de 150,000 dólares a 1,000 dólares por encima de la cifra correspondiente a la última selección de la 10ma ronda, que este año fue de 191,900 dólares. En el caso de los jugadores del programa “draft and follow” —aquellos que disputan una temporada adicional en una universidad de ciclo corto tras el draft—, el límite máximo de la prima de fichaje pasaría de 225,000 dólares a 75,000 dólares por encima del valor de la última selección de la décima ronda.

Los jugadores aceptarían la propuesta de la MLB según la cual las selecciones del draft podrían intercambiarse durante un periodo de aproximadamente un mes, que comenzaría a principios de noviembre, y durante el mes anterior al draft.

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Las selecciones adquiridas podrían traspasarse a otro equipo, pero no se podría incluir dinero en efectivo, salvo para compensar el salario de un jugador implicado en el traspaso. Cada equipo estaría obligado a conservar al menos una selección de primera ronda durante un periodo de dos años y ningún equipo podría obtener más de tres selecciones adicionales en las tres primeras rondas. Un jugador recién seleccionado no podría ser traspasado durante los primeros 90 días tras su fichaje o hasta el día siguiente a la finalización de la Serie Mundial, lo que sea posterior.

Los jugadores propusieron que solo se pudieran intercambiar las selecciones de las primeras 10 rondas.

La MLB sostiene que la propuesta preliminar del sindicato, junto con su postura sobre el reparto de ingresos, no abordaría la cuestión de la masa salarial.

El sindicato propuso que los ingresos fiscales procedentes de las sanciones por superar los límites de los fondos destinados al draft de aficionados se repartieran, destinándose la mitad a fondos comunes y la otra mitad a los beneficiarios del reparto de ingresos que se hubieran clasificado para los playoffs en la temporada anterior.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.