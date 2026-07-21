Topps está creando una tarjeta coleccionable inspirada en una foto que se hizo famosa durante el Mundial, en la que aparece el argentino Lionel Messi sosteniendo al español Lamine Yamal, según informó la empresa el lunes.

Messi, a quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia, fue fotografiado con Yamal en brazos, que por entonces era un bebé y ahora es una estrella en ciernes de 19 años. Ambos se enfrentaron en la final del domingo, en la que Yamal y España derrotaron a Messi y a Argentina por 1-0.

Ese partido supuso un posible relevo generacional, con un Messi de 39 años que quizá disputara su último Mundial.

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Messi, que en el momento de su primer encuentro con Yamal jugaba en el Barcelona, participó en una campaña de recaudación de fondos para UNICEF y acabó apoyando al jugador que podría convertirse en el futuro referente de este deporte. Yamal ha seguido los pasos de Messi al convertirse en la figura más destacada del Barcelona.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.