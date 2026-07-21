Puerto Rico comenzó con paso firme su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conseguir el lunes victorias en ambas ramas del torneo de polo acuático, con lo que sus selecciones femenina y masculina se convirtieron en los primeros representantes de Puerto Rico en competir en la justa regional.

La selección femenina abrió la jornada con una contundente victoria 22-3 sobre Guatemala, en un encuentro que dominó desde los primeros minutos para iniciar con marca de 1-0 la fase preliminar.

Más tarde, el equipo masculino, campeón defensor tras conquistar la medalla de oro en San Salvador 2023, también debutó con un triunfo al superar 12-6 a México en un partido correspondiente al Grupo B.

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Con los dos resultados, Puerto Rico cerró invicto su primer día de competencia en el polo acuático y dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

La actividad continuará hoy martes con la segunda jornada. El equipo femenino enfrentará a México en busca de mantenerse invicto, mientras que el conjunto masculino se medirá a Guatemala con la oportunidad de acercarse a la clasificación.

Las competencias de polo acuático marcan el inicio de la participación de Puerto Rico en Santo Domingo 2026, donde la delegación buscará sumar medallas en los próximos días en distintas disciplinas.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por su parte, abrirán oficialmente este viernes.