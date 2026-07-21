Rosario, Argentina. Lionel Messi, capitán de la selección argentina, subcampeona del mundo, llegó hoy a su ciudad natal, Rosario, para pasar unos días de descanso tras disputar la final contra España.

El avión privado llegó desde Fort Lauderdale a las 6:27 de la mañana a la terminal de Fisherton. Muchos aficionados lo esperaban con pancartas y banderas, aunque Messi no se dejó ver. Los aficionados solo pudieron ver pasar la furgoneta que le esperaba en la pista de aterrizaje para llevarlo a él y a su familia a un barrio residencial de Funes, localidad cercana a Rosario, situada a unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires.

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Al parecer, el futbolista habría viajado con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, que le acompañaron durante todo el torneo en Norteamérica. En Rosario le esperaba su padre, Jorge Messi, de 68 años, quien, según reveló su familia durante el Mundial, se encuentra en tratamiento médico por una enfermedad que no se ha especificado.

Algunos aficionados se acercaron al aeropuerto a las 3:30 de la madrugada con la esperanza de ver al astro. Dos niñas vestidas con la camiseta albiceleste mostraban carteles de bienvenida. En uno de ellos se leía: “Messi: eres un grande. Gracias por alegrarnos el corazón. ¡Un país te quiere!“.

Quince de los 26 integrantes de la selección argentina, con el seleccionador Lionel Scaloni al frente, llegaron el lunes en un vuelo chárter a Ezeiza, el aeropuerto de Buenos Aires.

Se espera que Lionel Messi pase unos días de descanso en su ciudad natal. Su equipo, el Inter de Miami, se encuentra disputando la MLS de Estados Unidos. Se prevé que el número 10 se incorpore al Inter a finales de este mes o a principios de agosto.

El exjugador del Barcelona no se ha pronunciado públicamente sobre su continuidad en la selección de su país. La Albiceleste tiene previsto volver a jugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre próximos, en una ventana designada por la FIFA para partidos amistosos.

Argentina perdió el domingo por 1-0 ante España en la final del Mundial de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey. El gol de los españoles lo marcó Ferran Torres en la prórroga.

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Messi marcó un hito al alcanzar su tercera final de un Mundial como titular, tras formar parte de la selección argentina en 2014 contra Alemania y en 2022 contra Francia. Además, quedó segundo en la clasificación de goleadores de esta última edición con ocho goles, por detrás de los 10 de Kylian Mbappé.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.