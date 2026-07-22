Puerto Rico dividió honores el martes en la segunda jornada del torneo de polo acuático de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una derrota de la selección femenina y una amplia victoria del conjunto masculino.

El equipo femenino, que había debutado con un triunfo sobre Guatemala, perdió 18-13 ante México en su segundo compromiso de la fase preliminar. Con el revés, las puertorriqueñas quedaron con marca de 1-1.

Mientras, la selección masculina dominó de principio a fin a Guatemala para imponerse por 29-4 y mantenerse invicta con récord de 2-0 en el Grupo B.

Puerto Rico continuará su participación hoy con ambos equipos en acción. En la rama femenina enfrentará a Colombia en busca de regresar a la ruta ganadora. Mientras, el conjunto masculino chocará con Cuba en un partido que reeditará la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, cuando los puertorriqueños conquistaron la medalla de oro.

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