BSN entregará un nuevo trofeo a los ganadores de las finales de conferencia
La próxima ronda de la postemporada comenzará este viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.
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El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, anunció este jueves que a los dos equipos que ganen las finales de conferencia le harán entrega de un nuevo trofeo que recoge los 96 años de historia de la liga.
El título fue diseñado por el artista urbano Alexis Bousquet. Los Vaqueros de Bayamón enfrentarán a los Criollos de Caguas en la final de la Conferencia A, mientras que los Leones de Ponce se medirán a los Santeros de Aguada en la final de la Conferencia B.
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Campeonato que se entregará a los dos ganadores de las finales de conferencia del BSN. @bsnpr pic.twitter.com/s7pZsH7tm3— Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 23, 2026
La segunda ronda de la postemporada del BSN comenzará el viernes con la visita de los Criollos al Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. La otra serie empezará el sábado, cuando los Santeros reciban a los Leones en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.
De ser necesario un séptimo juego, la final de la Conferencia A se extendería hasta el miércoles, 5 de agosto. Por otro lado, la final de la Conferencia B acabaría el jueves, 6 de agosto. A continuación, el calendario completo de ambas series:
Calendario de la final de la Conferencia A:
|Fecha
|Juego
|Sede
|Canal
|Viernes, 24 de julio
|Juego 1
|Caguas en Bayamón
|Telemundo
|Domingo, 26 de julio
|Juego 2
|Bayamón en Caguas
|Telemundo
|Martes, 28 de julio
|Juego 3
|Caguas en Bayamón
|Punto 2
|Jueves, 30 de julio
|Juego 4
|Bayamón en Caguas
|Telemundo
|Sábado, 1 de agosto
|Juego 5
|Caguas en Bayamón
|Telemundo
|Lunes, 3 de agosto
|Juego 6
|Bayamón en Caguas
|Telemundo
|Miércoles, 5 de agosto
|Juego 7
|Caguas en Bayamón
|Telemundo
Calendario de la final de la Conferencia B:
|Fecha
|Juego
|Sede
|Canal
|Sábado, 25 de julio
|Juego 1
|Ponce en Aguada
|Telemundo
|Lunes, 27 de julio
|Juego 2
|Aguada en Ponce
|Telemundo
|Miércoles, 29 de julio
|Juego 3
|Ponce en Aguada
|Telemundo
|Viernes, 31 de julio
|Juego 4
|Aguada en Ponce
|Telemundo
|Domingo, 2 de agosto
|Juego 5
|Ponce en Aguada
|Telemundo
|Martes, 4 de agosto
|Juego 6
|Aguada en Ponce
|Punto 2
|Jueves, 6 de agosto
|Juego 7
|Ponce en Aguada
|Telemundo