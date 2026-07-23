El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, anunció este jueves que a los dos equipos que ganen las finales de conferencia le harán entrega de un nuevo trofeo que recoge los 96 años de historia de la liga.

El título fue diseñado por el artista urbano Alexis Bousquet. Los Vaqueros de Bayamón enfrentarán a los Criollos de Caguas en la final de la Conferencia A, mientras que los Leones de Ponce se medirán a los Santeros de Aguada en la final de la Conferencia B.

Relacionadas

  1. Ramses Meléndez firma contrato para jugar en la primera división del baloncesto de Italia

  2. Los Criollos cambian el discurso de revancha por el de reivindicación tras eliminar a Santurce

  3. “Fue una temporada decepcionante”: Cangrejeros evaluarán su proyecto desde cero tras ser eliminados

La segunda ronda de la postemporada del BSN comenzará el viernes con la visita de los Criollos al Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. La otra serie empezará el sábado, cuando los Santeros reciban a los Leones en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

De ser necesario un séptimo juego, la final de la Conferencia A se extendería hasta el miércoles, 5 de agosto. Por otro lado, la final de la Conferencia B acabaría el jueves, 6 de agosto. A continuación, el calendario completo de ambas series:

Calendario de la final de la Conferencia A:

FechaJuegoSedeCanal
Viernes, 24 de julio
Juego 1
Caguas en Bayamón
Telemundo
Domingo, 26 de julio
Juego 2
Bayamón en Caguas
Telemundo
Martes, 28 de julio
Juego 3
Caguas en Bayamón
Punto 2
Jueves, 30 de julio
Juego 4
Bayamón en Caguas
Telemundo
Sábado, 1 de agosto
Juego 5
Caguas en Bayamón
Telemundo
Lunes, 3 de agosto
Juego 6
Bayamón en Caguas
Telemundo
Miércoles, 5 de agosto
Juego 7
Caguas en Bayamón
Telemundo

Calendario de la final de la Conferencia B:

FechaJuegoSedeCanal
Sábado, 25 de julio
Juego 1
Ponce en Aguada
Telemundo
Lunes, 27 de julio
Juego 2
Aguada en Ponce
Telemundo
Miércoles, 29 de julio
Juego 3
Ponce en Aguada
Telemundo
Viernes, 31 de julio
Juego 4
Aguada en Ponce
Telemundo
Domingo, 2 de agosto
Juego 5
Ponce en Aguada
Telemundo
Martes, 4 de agosto
Juego 6
Aguada en Ponce
Punto 2
Jueves, 6 de agosto
Juego 7
Ponce en Aguada
Telemundo