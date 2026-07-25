Jassel Pérez encestó un triple en los minutos finales y los Vaqueros de Bayamón completaron el viernes una dramática remontada para derrotar 78-74 a los Criollos de Caguas en el primer juego de la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con esta victoria en el Coliseo Rubén Rodríguez, los Vaqueros mantuvieron su ventaja de cancha local y buscarán robar en Caguas este fomingo para tomar una ventaja de 2-0.

Bayamón se vio obligado a jugar con solo dos refuerzos debido a la suspensión de un partido que recibió Christopher McCullough por un altercado físico con el importado DeAndre Williams en el último encuentro de la serie contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

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Primera Hora supo que los campeones defensores tenían intenciones de sustituir a McCullough con JaCorey Williams y sometieron su contrato ante el BSN. Sin embargo, no pudieron activar al refuerzo debido a que McCullough necesitaba cumplir primero con su sanción.

La ofensiva de los Vaqueros fue liderada por Pérez y Damian Jones, quienes finalizaron con 16 puntos cada uno. Jones también firmó un doble-doble al atrapar 11 rebotes. Gary Browne registró 12 unidades, siete capturas y cuatro asistencias.

En causa pérdida, Travis Trice finalizó con 16 tantos, tres rebotes y seis asistencias. Moses Brown también tuvo doble dígito en dos columnas de la hoja de estadísticas con 10 puntos y 12 rebotes, mientras que Louis King solo aportó nueve unidades en 30 minutos de acción.

Caguas parecía encaminado a una victoria en la carretera tras un canasto de Christian “Cuco” López que le dio al quinteto visitante una ventaja de 74-67 con 2:28 minutos por jugar en el cuarto parcial. En cambio, el joven armador Javier Ezquerra le dio vida a Bayamón con un tiro en suspensión y un triple, que recortaron el déficit a dos puntos.

Los Criollos intentaron responder, pero Hiram Huertas falló un tiro detrás del arco y Pérez no perdonó al conjunto del Valle del Turabo con un bombazo que le dio la delantera definitiva a los Vaqueros restando 1:09 minuto en el reloj. El triunfo fue sentenciado después con un donqueo de Jones.

Más temprano, los Vaqueros empezaron el partido con una corrida de 9-0, que obligó al dirigente Wilhelmus Caanen a pedir tiempo técnico luego de un triple de Pérez con 6:40 minutos restando del primer parcial. Al volver a cancha, los Criollos redujeron la diferencia a 12-9 tras una bandeja de Louis King.

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Sin embargo, Bayamón respondió con un triple de Jones. Ese tiro detrás del arco le dio un impulso a los campeones defensores que les permitió dirigirse al segundo parcial con una delantera de 21-11. La defensa de los Vaqueros frustró a Caguas en ese primer periodo al provocar siete pérdidas de balón con cinco robos.

Ambos equipos iniciaron el siguiente parcial con una sequía ofensiva hasta que Luis “Pelacoco” Hernández encestó un canasto debajo del aro con 7:23 minutos en el reloj. Más tarde, Caguas se fue en una corrida de 8-2, que disminuyó el margen a 27-21 tras un tiro en suspensión de Michael O’Connell.

Bayamón contestó con un canasto y falta de Pérez, pero los Criollos siguieron con el empuje hasta que empataron el partido 32-32 con otro disparo de O’Connell restando 1:37 minutos del segundo periodo. Pero los Vaqueros cerraron la primera mitad con un donqueo de Renaldo Balkman y un triple incómodo de Pérez para irse al descanso arriba en el marcador 37-32.

Bayamón estuvo a punto de despegarse por doble dígito en el tercer parcial con un avance de 7-0, que incluyó dos canastos de Jones y un bombazo a larga distancia de Javier Mojica. Caguas detuvo el sangrado rápido e intentó recuperar la ventaja, pero los campeones defensores volvieron a alejarse 52-44 con otro tiro detrás del arco de Mojica y un tapeo de Pérez.

Los Criollos respondieron con su propia corrida, esta vez de 7-0, para recortar el déficit al mínimo con un tapeo de Brown. Minutos después, el conjunto del Valle del Turabo igualó el desafío 52-52 con una visita a la línea de los suspiros de Jeff Early Jr., en la que convirtió solo uno de sus dos intentos. Aun así, los Vaqueros retomaron la delantera 55-54 en las postrimerías del tercer periodo con una tirada libre de Stephen Thompson Jr.

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Caguas le dio vuelta al marcador en la apertura del cuarto parcial con un tiro de Trice. Balkman mantuvo a Bayamón en juego, pero los Criollos aumentaron su ventaja a 65-61 con un triple en suspensión de Trice que levantó de sus asientos a los fanáticos del Valle del Turabo presentes en el rancho.

Al rato, Mojica despertó a los aficionados de los Vaqueros con un canasto en transición, pero Caguas los calló rápido con un bombazo a larga distancia de Hiram Huertas. Cuando quedaban 3:14 minutos del cuarto periodo, Trice encestó un disparo en transición, a pesar de recibir una falta de Mojica que los árbitros decretaron como antideportiva.

Acto seguido, López convirtió el canasto que pareció haber sentenciado la victoria de los Criollos, pero luego llegó la dramática remontada de los Vaqueros en los minutos finales.