La mejor ofensiva contra la mejor defensa. Ese será el principal atractivo de la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas, un choque de trenes que podría definir al favorito para ganar el campeonato.

La serie comenzará este viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. Los Vaqueros tendrán ventaja de cancha porque, aunque terminaron la temporada regular con el mismo récord que los Criollos y dividieron 2-2 la serie particular, se impusieron en el criterio de desempate por diferencial de puntos (+28).

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En las últimas dos temporadas, Bayamón solo ha sufrido una derrota como local. Ese revés ocurrió hace dos semanas en la semifinal de la Conferencia A contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Los campeones defensores buscarán mantener vivas sus aspiraciones al bicampeonato con la misma fórmula que utilizaron para eliminar a los Gigantes: contener la ofensiva de su rival.

Bayamón lideró la liga en defensa durante la fase regular al permitir 84.1 puntos por juego y limitó a Carolina-Canóvanas a 75.2 en la postemporada. Sin embargo, ahora se enfrentarán a los Criollos, la ofensiva más productiva en ambas etapas del torneo, con promedios de 100.6 y 96.8 unidades por partido, respectivamente.

“El mejor equipo ofensivo esta temporada ha sido Caguas. Creo que la organización ha hecho un gran trabajo para lograr que el equipo llegue a donde está. Los dos equipos tienen opciones de ser campeones otra vez. Va a ser una gran serie. Son los dos equipos que mejor han jugado este año, sin quitarle mérito a los otros”, dijo el dirigente de los Vaqueros, Christian Dalmau, a Primera Hora .

“No puedes pensar en detener una ofensiva como la de Caguas. La mejor manera es tratar de hacerles la vida un poco difícil. Son jugadores que tienen mucha capacidad ofensiva. Nosotros tendremos que buscar la manera de tratar que cada tiro que ellos tiren sea defendido”, continuó.

Travis Trice, a la derecha, fue nombrado Jugador Más Valioso de la temporada 2026 y promedió 23.2 puntos con 8.7 asistencias en la semifinal de la Conferencia A del BSN. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Al igual que Dalmau, el dirigente de los Criollos, Wilhelmus Caanen, pronosticó que la final de la Conferencia A del BSN será una serie reñida. Caanen no se quiso montar en la ola de que esta será la que muchos están llamando “la final adelantada”, pero indicó que Bayamón es el mejor equipo del torneo, por lo que Caguas necesitará un esfuerzo colectivo para avanzar a la serie de campeonato.

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“Bayamón demostró toda la temporada que es el mejor equipo. Eso no es secreto y su récord así te lo dice. Ellos están saludables, están bien dirigidos y establecieron la manera en la que quieren jugar de una forma bien efectiva. Sabemos que son bien aguerridos y que son un gran equipo, independientemente de que estén en la carretera o en su casa, pero no es un secreto que elevan su nivel cuando juegan como locales”, comentó Caanen.

Los Vaqueros ganaron sus dos partidos como visitantes en la semifinal de la Conferencia A, pero los Criollos no se quedaron atrás al salir airosos en dos de sus tres encuentros en la carretera durante la pasada serie contra los Cangrejeros de Santurce.

La ofensiva de Caguas es liderada por su trío de refuerzos, compuesto por Travis Trice, Louis King y Moses Brown, quienes promediaron 56.4 puntos por juego de manera combinada ante Santurce. En Bayamón, la ofensiva no depende tanto de sus importados Jassel Pérez, Damian Jones y Chris McCullough, aunque el primero casi duplica los números del resto con una media de 19.4 unidades por partido.

¿Cambio de refuerzo en Bayamón?

Pero los refuerzos de los Vaqueros podrían cambiar para la final de la Conferencia A. Primera Hora supo que la gerencia de Bayamón evalúa sustituir a McCullough por JaCorey Williams, luego de que el primero recibiera una suspensión de un juego por un altercado físico en el último encuentro contra los Gigantes.

Williams ya se encuentra en Puerto Rico y hasta fue visto junto a los jugadores de los Vaqueros en un restaurante esta semana, pero su contrato aún no había sido sometido al BSN al momento de esta redacción. Dalmau confirmó a este medio que, en efecto, la gerencia de los campeones se encontraba gestionando un asunto relacionado con sus refuerzos ante la liga, pero aclaró que todavía no había un cambio oficial.

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“Esa parte es bien delicada para nosotros. Entiendo que Carlos (Arroyo, coapoderado), Eric (Duars, coapoderado) y Alfredo (Morales, gerente general) están bregando con la situación de los refuerzos. Nosotros nos estamos enfocando en los jugadores que tenemos, pero esa información de un cambio de refuerzo no te la puedo dar ahora mismo porque no la sabemos. Eso es algo que Carlos, Eric y Alfredo están bregando con la liga”, afirmó el dirigente de Bayamón.

Chris McCullough, refuerzo de los Vaqueros, tira al canasto contra Daniel Rivera, de los Gigantes. ( BSN )

McCullough debutó con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, que ayudó a Bayamón a robarse el segundo juego de la semifinal de la Conferencia A en Canóvanas, pero no volvió a tener el mismo impacto en el resto de los partidos. Terminó la serie con un promedio de 10.0 unidades y 7.3 capturas por desafío.

Williams, por su parte, cuenta con experiencia en la G League y en ligas de Israel, Grecia, Italia, Francia y el Adriático. Viene de acumular una media de 10.8 puntos y cinco rebotes en seis partidos con el club israelí Maccabi Ra’anana. Ante la posibilidad de que Bayamón presente cambios en su trío de refuerzos, Caanen indicó que los Criollos se han preparado para cualquier escenario.

“Nos estamos preparando para el peor escenario: que vayan a traer el mejor jugador del mundo, que vayan a traer un jugador que pueda anotar, rebotear y nos cree problemas. De ahí entonces, empieza nuestra base de preparación”, indicó el técnico de Caguas.

De ser necesario un séptimo juego, la final de la Conferencia A se extendería hasta el miércoles, 5 de agosto. A continuación, el calendario de la serie:

Calendario de la final de la Conferencia A: