A partir de este viernes, los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) podrán empezar a coleccionar cartas oficiales de sus jugadores favoritos gracias a una iniciativa del riopedrense José “Guri” Bellaflores.

Desde temprana edad, Bellaflores heredó de su padre el pasatiempo de coleccionar tarjetas de la NBA y la MLB, pero siempre se preguntó por qué el BSN no tenía las suyas. Por ello, dio vida a este proyecto junto al narrador Christian Vargas, luego de un año de negociaciones con la liga.

“Como coleccionista de distintas cartas, siempre me cuestioné por qué no había cartas del BSN. A través del tiempo, creé distintos productos intentando insertarme en el ecosistema del BSN, y tuvimos la oportunidad de presentarles una idea que conmemora la liga con unas tarjetas”, contó Bellaflores a Primera Hora .

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“Nos reunimos varias veces. Estuvimos como un año para adelante y para atrás. Se les presentó distintos prototipos y se nos dio”, abundó.

El productor audiovisual, de 36 años, explicó que esta primera colección de tarjetas de la marca Real Trading Cards estará basada en los jugadores que participaron en la temporada 2025, que marcó el 95 aniversario del BSN.

La colección incluye a todos los canasteros nativos y a los refuerzos que vieron acción en el pasado torneo. Además, algunos sobres contendrán cartas de las mascotas de los equipos y de leyendas como José “Piculín” Ortiz, Mario “Quijote” Morales y Federico “Fico” López.

Las tarjetas de Real Trading Cards tienen una imagen del jugador en la parte de al frente y, por detrás, incluyen datos como su fecha de nacimiento, estatura, la franquicia a la que pertenece, su posición y una breve biografía. Bellaflores relató que Vargas estuvo a cargo de esa información.

“Christian es parte de nuestro equipo de trabajo. Es parte esencial de cómo se mueve la marca, pero también de cómo construimos la narrativa. El trabajo de mesa de esta producción es uno bien arduo. Conseguir todo tipo de información con atención al detalle no es fácil”, comentó el fundador de Real Trading Cards.

Las cartas estarán disponibles desde este viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde se celebrará el primer juego de la final de la Conferencia A entre los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas. Asimismo, estarán a la venta en las canchas de Caguas, Ponce y Aguada durante la segunda ronda de la postemporada del BSN. Más adelante, se podrán conseguir mediante una página web.

Real Trading Cards tendrá dos ofertas para los fanáticos: booster packs a $12.99 y blaster box a $59.99. Cada booster pack contiene cinco cartas, mientras que cada blaster box incluye cinco booster packs.