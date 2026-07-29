Bayamón. Chris McCullough recuperó su puntería con 22 puntos, incluyendo cuatro triples en cinco intentos, para guiar este martes a los Vaqueros de Bayamón a una amplia victoria por 106-83 sobre los Criollos de Caguas en el tercer juego de la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El refuerzo estadounidense no estuvo disponible en el primer partido de la serie, ya que tenía que cumplir con una suspensión que recibió por un altercado físico en la primera ronda con el importado DeAndre Williams y solo anotó nueve unidades en la derrota del domingo contra los Criollos.

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Esta vez, McCullough salió con una mentalidad más agresiva y anotó 13 de sus 22 puntos en el primer parcial, en medio de los rumores sobre su posible salida para dar paso a JaCorey Williams, quien practica con Bayamón desde la semana pasada.

“Solo salí con mucha confianza. Mis compañeros seguían pasándome el balón y diciéndome que no dudará en tirar. Lo único que me dijeron fue que saliera a la cancha con confianza. Tuve dificultades en los últimos partidos, pero todos saben que soy un tirador, así que simplemente salí y tiré”, dijo McCullough a preguntas de Primera Hora después del triunfo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Para nada traté de enviar un mensaje esta noche. No tengo nada que demostrarle a nadie. Yo solo salgo a jugar baloncesto y a ayudar a mi equipo a conseguir la victoria”, abundó el canastero con tres años de experiencia en la NBA.

El desempeño ofensivo de McCullough ayudó a los Vaqueros a firmar su mejor actuación ofensiva en lo que va de la postemporada. Bayamón, que venía de producir apenas 69 puntos en el pasado encuentro como visitante, lanzó para un 56.5 por ciento de campo y acertó 11 de sus 23 intentos de tres puntos. Caguas, en cambio, tuvo su tercera cifra más baja de unidades este año.

“Se defendió muy bien. Como quiera nosotros tenemos que seguir buscando mejorar en otras áreas. Entiendo también que la bola entró hoy, así que fue un poco diferente y se pudo ejecutar el plan defensivo”, comentó el dirigente de los Vaqueros, Christian Dalmau.

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“Siempre hay ajustes para buscar la manera de ponerlos incómodo. Sabemos que Travis Trice tiene muchos puntos en las manos, al igual que Louis King y Moses Brown”, continuó.

McCullough lideró la ofensiva de los Vaqueros, pero le siguió Damian Jones con 16 puntos y seis rebotes. Jassel Pérez y Stephen Thompson Jr. aportaron 10 unidades cada uno. Por los Criollos, el mejor fue Jeff Early Jr. con 15 tantos.

Travis Trice, por su parte, tuvo una noche discreta con 12 puntos tras apenas intentar seis tiros de campo. Moses Brown firmó un doble-doble de 11 unidades y 10 capturas, mientras que Louis King añadió solo tres tantos en 27 minutos de acción.

“La ejecución defensiva de ellos fue muy buena. Entiendo que nosotros esta noche no fuimos lo habitual en cuanto a reaccionar ante la adversidad. Nosotros en los juegos que hemos podido competir esta temporada, incluyendo el primero aquí, veníamos con el enfoque necesario para contrarrestar la adversidad jugando un buen baloncesto. Hoy no tuvimos ese control mental para poder anotar y mantener un juego cerrado”, admitió el técnico de Caguas, Wilhelmus Caanen.

El tercer juego de la final de la Conferencia A del BSN contó también con la presencia del italiano Danilo Gallinari, exrefuerzo de los Vaqueros y Jugador Más Valioso de la final de 2025. Gallinari, quien decidió retirarse después de darle a Bayamón su decimoséptimo campeonato, observó el partido desde la primera fila junto a los apoderados Eric Duars y Carlos Arroyo. El cuarto partido de la serie será el jueves en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas.

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El Jugador Más Valioso de la final 2025 del BSN, Danilo Gallinari, llega al Coliseo Rubén Rodriguez para el tercer juego de la final de la Conferencia entre Bayamón y Caguas. @bsnpr pic.twitter.com/VxWpnhzVeM — Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 29, 2026

Early Jr. abrió el marcador con una bandeja, pero Bayamón tomó rápido el control del juego con dos triples de McCullough. Sin Pérez en cancha por una aparente molestia, Thompson Jr. encestó después una güira que aumentó la delantera de los Vaqueros a 8-2 con 8:09 minutos en el reloj.

McCullough tenía la mano caliente y alejó a los campeones defensores por 24-8 con un tiro detrás del arco y una güira restando 2:06 minutos del primer parcial. Bayamón continuó con su buen ritmo y se dirigió al segundo periodo con una delantera de 28-15.

Pérez inició el segundo parcial con un canasto y falta que despegó a los Vaqueros por 31-15. Los Criollos trataron de responder, pero Bayamón aumentó la diferencia a 18 puntos con un disparo a larga distancia de Gary Browne cuando quedaban 4:53 minutos de la primera mitad.

Al rato, el llamado “Rey del Pop” puso a Brown en un poster con un donqueo que levantó de sus asientos a los miles de fanáticos que acudieron esta noche al Rancho. Minutos después, Early Jr. cometió una falta antideportiva sobre Jordan Cintrón, pero este encestó solo uno de sus dos intentos en la línea del tiro libre. Los Vaqueros cerraron la primera mitad con un triple de Pérez para irse al descanso con una delantera de 52-34.

Los Criollos amenazaron con remontar en el arranque del tercer parcial, como han hecho antes en la segunda mitad de sus partidos esta postemporada, con siete puntos consecutivos de Early Jr. Sin embargo, Bayamón respondió con un puente aéreo de Jones y un triple de Javier Mojica para despegarse por 57-41 con 6:19 minutos en el reloj.

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Minutos después, los campeones defensores aumentaron la diferencia a 21 puntos tras un tiro en suspensión en suspensión de Browne. El conjunto del Valle del Turabo contrarrestó con un disparo detrás del arco de Trice, pero los Vaqueros evitaron lo que pareció un desastre al inicio del tercer periodo y se dirigieron al cuarto con una ventaja de 74-57.

McCullough y Jones lideraron la ofensiva de Bayamón en los primeros minutos del cuarto parcial, y Caanen optó por retirar a sus titulares cuando restaban 5:31 minutos del tiempo reglamentario.