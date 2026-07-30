Bayamón. José Alvarado quedó en deuda con Puerto Rico en la pasada ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

El campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York fue anunciado como uno de los 12 jugadores que formarían parte de la Selección Nacional en la ventana ante Canadá y Bahamas.

Sin embargo, se bajó del equipo a última hora tras decidir no viajar a Hamilton para el primer partido y permanecer en Nueva York mientras completaba los trámites de su nuevo contrato con los Knicks.

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El preacuerdo por tres años y más de $14 millones no podía oficializarse hasta el 6 de julio debido al periodo de moratoria establecido por el Convenio Colectivo de la NBA. Puerto Rico tenía programado enfrentarse a Bahamas ese mismo día, luego de sufrir una abultada derrota frente a Canadá.

Jezreel “Macho” De Jesús cubrió su baja y afortunadamente se puso la capa al liderar a los boricuas a una victoria que evitó que se quedaran fuera del Mundial por primera vez desde 1982. Los puertorriqueños avanzaron a la siguiente ronda y tienen en agenda medirse con Argentina y Uruguay el 27 y 31 de agosto, respectivamente.

Y aunque la actuación de “Macho” De Jesús evitó un desastre, el gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, confía en que Alvarado estará disponible para la próxima ventana.

“Tiene que estar disponible”, dijo Arroyo en un aparte con la prensa después del triunfo de los Vaqueros de Bayamón sobre los Criollos de Caguas en el tercer partido de la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Él quería estar, pero la situación contractual era un poquito complicada y muchos de los muchachos que sacaron ese juego en Bahamas merecen ser considerados para la próxima ventana. José me llamó tan pronto se acabó el juego contra Bahamas”, abundó.

José Alvarado en una práctica con Enrique Freeman y Ethan Thompson rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. ( FBPUR )

En aquella victoria sobre Bahamas, De Jesús era el único armador disponible en la plantilla de Puerto Rico y respondió con 22 puntos, incluidos cuatro triples en cinco intentos. Fue su primera convocatoria desde 2023 y el gerente general del seleccionado patrio no ocultó que planifica recompensarlo en la siguiente ventana.

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“Yo creo que Jezreel se ganó un espacio en el equipo. Lo demostró en un juego tan importante como el de Bahamas. Ha estado jugando increíble”, comentó Arroyo sobre el armador que promedia 24.3 puntos por juego desde el 9 de junio.

Además de “Macho” De Jesús, Ethan Thompson y Enrique Freeman dejaron buenas sensaciones en la ventana anterior frente a Canadá y Bahamas. Thompson elevó su nivel de juego tras pasar el último año con los Pacers de Indiana bajo un contrato de dos vías, mientras que Freeman pudo finalmente hacer su debut con la selección adulta.

“Se esperan muchas cosas grandes de Freeman. Es el cuatro natural de nosotros. Lo que pasa con jugadores como Ethan, Freeman y Alvarado es que sus situaciones contractuales complican tenerlos en las ventanas. Por eso es importante tenerlos en los primeros dos partidos para dar el palo en Argentina y Uruguay”, indicó Arroyo.

Después de agosto, la próxima ventana será en noviembre, un periodo en el que algunos jugadores puertorriqueños estarán activos en ligas del extranjero, mientras que otros se encontrarán inactivos por la temporada muerta del BSN. Sin Alvarado, Thompson y Freeman disponibles, el gerente general deberá evaluar ese grupo de talento para definir las siguientes convocatorias.

“Eso es una decisión que se toma en grupo. Hay que sentarse con Carlos (González, dirigente) y el cuerpo técnico para ver cuál es el roster que nos puede ayudar a sacar esos partidos”, manifestó el gerente general.

“Es responsabilidad del jugador mantenerse en condición física. Muchos de ellos en esa época no están activos. Lo bueno de eso es que nos da la oportunidad de estar con ellos una semana antes de que tengamos que viajar”, continuó.

Puerto Rico (2-4) comparte el Grupo F de la segunda ronda clasificatoria a la Copa del Mundo con Canadá, Uruguay, Argentina, Bahamas y Panamá.