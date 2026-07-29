Santo Domingo. Puerto Rico consiguió el martes su segunda victoria en el torneo masculino de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 70-56 a Panamá, en la primera edición del certamen disputado en la categoría Sub-20.

El quinteto boricua, que el domingo había debutado con una contundente victoria de 120-41 sobre Jamaica, mejoró su marca a 2-0 en el torneo.

El quinteto puertorriqueño tomó el control desde el inicio y nunca perdió la ventaja. Ganó el primer parcial 22-12, amplió la diferencia a 40-26 al descanso y llegó al último periodo con ventaja de 59-41 antes de sellar el triunfo.

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Isaiah Brown encabezó la ofensiva boricua con 14 puntos y seis rebotes. Dwight Gaines y Rognny Santiago aportaron 11 unidades cada uno, mientras Felipe Quiñones añadió 10 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Alexander Montes también colaboró con nueve tantos.

El seleccionado boricua está siendo dirigido por el entrenador nacional, Carlos González.
El seleccionado boricua está siendo dirigido por el entrenador nacional, Carlos González. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Puerto Rico limitó a Panamá a un 30 por ciento de efectividad en tiros de campo (22 de 74) y forzó 25 pérdidas de balón, además de registrar 15 robos y 10 bloqueos.

Ethan Brown lideró a Panamá con 21 puntos, mientras Justin Delgado sumó 12 unidades y nueve rebotes.

Con el triunfo, Puerto Rico dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del histórico torneo Sub-20, una de las novedades del programa deportivo de Santo Domingo 2026.

Felipe Quiñones aportó en el partido 10 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, tres robos de balón y un bloqueo.
Felipe Quiñones aportó en el partido 10 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, tres robos de balón y un bloqueo. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)