Santo Domingo. Puerto Rico consiguió el martes su segunda victoria en el torneo masculino de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 70-56 a Panamá, en la primera edición del certamen disputado en la categoría Sub-20.

El quinteto boricua, que el domingo había debutado con una contundente victoria de 120-41 sobre Jamaica, mejoró su marca a 2-0 en el torneo.

El quinteto puertorriqueño tomó el control desde el inicio y nunca perdió la ventaja. Ganó el primer parcial 22-12, amplió la diferencia a 40-26 al descanso y llegó al último periodo con ventaja de 59-41 antes de sellar el triunfo.

PUBLICIDAD

Isaiah Brown encabezó la ofensiva boricua con 14 puntos y seis rebotes. Dwight Gaines y Rognny Santiago aportaron 11 unidades cada uno, mientras Felipe Quiñones añadió 10 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Alexander Montes también colaboró con nueve tantos.

El seleccionado boricua está siendo dirigido por el entrenador nacional, Carlos González. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Puerto Rico limitó a Panamá a un 30 por ciento de efectividad en tiros de campo (22 de 74) y forzó 25 pérdidas de balón, además de registrar 15 robos y 10 bloqueos.

Ethan Brown lideró a Panamá con 21 puntos, mientras Justin Delgado sumó 12 unidades y nueve rebotes.

Con el triunfo, Puerto Rico dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del histórico torneo Sub-20, una de las novedades del programa deportivo de Santo Domingo 2026.