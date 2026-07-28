San Francisco. Draymond Green ha aceptado un contrato de un año por valor de 27.7 millones de dólares para volver a los Warriors de Golden State, según informó el martes a The Associated Press una persona al tanto de la decisión.

Green firmará el contrato, que, en esencia, es idéntico al acuerdo del que se desvinculó el mes pasado, antes de que los Warriors hicieran un intento fallido por fichar a LeBron James, según indicó dicha persona.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se había hecho público.

ESPN fue el primero en dar la noticia sobre el acuerdo.

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Ahora está previsto que Green dispute su decimoquinta temporada con los Warriors y, si juega 51 partidos, se unirá a Stephen Curry como los únicos jugadores en la historia de la franquicia que han disputado al menos 1,000 partidos.

Green, Curry y el entrenador Steve Kerr son las principales piezas que quedan del equipo de la dinastía que conquistó cuatro campeonatos. Golden State ganó por última vez el título en 2022 y, desde entonces, no ha pasado de la segunda ronda de los playoffs. Los Warriors se quedaron fuera de los playoffs la temporada pasada, cuando cayeron ante Phoenix en el torneo de play-in.

Los Golden State intentaron fichar a James a principios de este mercado de verano y Green esperó a firmar su contrato hasta después de que James tomara la decisión de fichar por Filadelfia, para dar más flexibilidad a los Warriors. Green, Curry y Jimmy Butler están entrando en las últimas temporadas de sus contratos actuales, aunque Curry podría firmar una renovación a partir de finales del próximo mes.

Green ha sido uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA desde que fue elegido en la segunda ronda del draft de 2012. Ha formado parte de nueve equipos ideales de defensa y fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la NBA en la temporada 2016-17.

A lo largo de su carrera, ha promediado 8.7 puntos por partido, además de 6.8 rebotes y 5.6 asistencias. La temporada pasada promedió 8.4 puntos, 5.5 rebotes y 5.5 asistencias en 68 partidos con los Golden State.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.