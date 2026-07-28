Santo Domingo. La golfista puertorriqueña María Fernanda “Marife” Torres revalidó este martes la medalla de plata del torneo femenino de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al concluir las cuatro rondas de competencia con un acumulado de 288 golpes en el Corales Golf Club, en Punta Cana.

La colombiana María Bohórquez se adjudicó la medalla de oro con 284 impactos, mientras que Torres volvió a subir al segundo escalón del podio, tal como lo hizo en la edición de San Salvador 2023.

El bronce fue para la venezolana Vanessa A. Gilly Lora con 294.

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Torres llegó a la ronda final ubicada en la segunda posición de la clasificación, a dos golpes de Bohórquez, luego de haber liderado el torneo durante las primeras dos jornadas.

La puertorriqueña abrió el campeonato con una sólida tarjeta de 70 golpes (-2) y se mantuvo al frente tras la segunda ronda. Sin embargo, la colombiana tomó el liderato al firmar una destacada tercera vuelta y llegó a la jornada decisiva con una ventaja de dos golpes sobre la boricua.

Por su parte, el también puertorriqueño Jerónimo José Esteve completó su participación en el torneo masculino empatado en la octava posición con 294 golpes.