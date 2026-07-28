Santo Domingo. El puertorriqueño Jean Pizarro defendió con éxito su título centroamericano al conquistar este martes la medalla de oro en la modalidad tiro con arco compuesto tras superar al mexicano Rodrigo González en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El marcador culminó igualado a 144-144 con una flecha de nueve puntos cada uno en la ronda de desempate, pero el boricua se colgó la dorada por acercamiento.

“Yo también recibí el ataque al corazón como pudieron ver, tan pronto escuché el valor de la flecha, que disparé una mala flecha y nos hizo empatar con México”, expresó Pizarro al conocer el resultado.

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“Siempre la fecha de empate es interesante, pero ya en ese momento qué vas a hacer... Es tratar de hacer el mejor trabajo posible. Uno siente la carga de todo el año en esa única flecha y eso es lo más que pone a uno nervioso, pero pudimos dar la batalla, dar lo mejor posible y nos llevamos el oro nuevamente”, agregó emocionado.

Con el triunfo en el Parque Mirador del Este, Pizarro revalidó la presea dorada que había conquistado en la edición de San Salvador 2023.

Esta justa regional representó un momento aún más especial para Pizarro debido a que su esposa, la arquera colombiana Sara López también conquistó la presea dorada en compuesto femenino al vencer 147-145 a la mexicana Andrea Becerra. López también ganó otro oro en equipo mixto compuesto junto a Pablo Gómez y un bronce en equipo femenino de la misma modalidad.

Pizarro arrancó la quinta vuelta con una ventaja de 115-117, no obstante su primera flecha fue de 7 puntos para que el mexicano lo igualará 134-134. Con flechas perfectas, terminaron la última ronda empatados a 144.

Hasta la segunda ronda, el boricua dominaba al azteca 59-58, con una actuación que incluyó cinco tiros perfectos.

“(Me mantuve) escuchándome, escuchando a compañeros, escuchando a compañeros de otros países también que apoyan, y siguiendo consejo del entrenador. Esa es la mejor manera que uno puede hacer, los que rodean a uno son los que ven a uno el día a día entrenando. También hablándose mucho, que uno puede”, manifestó sobre cómo mantuvo el enfoque en momentos de presión.

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El arquero boricua, de 34 años y también presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico, llegó a la final luego de imponerse con marcador de 146-144 al guatemalteco José del Cid en las semifinales.

Previamente, Pizarro derrotó 147-144 al salvadoreño Pedro Salazar en los cuartos de final, mientras que en la ronda de eliminación abrió su camino al vencer 148-139 a Michaël Monder, de Guadalupe.

El oro se definió por aproximación, tras un empate a 144-144 en los tiros de los dos competidores. El boricua tuvo más cercanía con la flecha decisiva. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La medalla de oro puso el broche de oro a una actuación individual sobresaliente para Pizarro, quien no había podido alcanzar el podio en las pruebas por equipos.

El sábado, el puertorriqueño y Paola Ramírez quedaron eliminados en los cuartos de final del equipo mixto compuesto al caer 158-154 ante la dupla de Guatemala.

Mientras, en la competencia por equipos masculinos, Pizarro integró el trío boricua junto a Bryan Alvarado y Jandre Ávila, que fue eliminado en los cuartos de final tras perder 238-235 frente a El Salvador.