Santo Domingo. El puertorriqueño Adrián Benítez conquistó este lunes la medalla de plata en la categoría de -74 kilogramos del taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer 2-0 ante el dominicano y también olímpico Bernardo Pie en el Pabellón de Combate II del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Pie, campeón en San Salvador 2023 (-68 kg) y Barranquilla 2018 (63 kg), impuso desde el inicio su fortaleza física y experiencia sobre el tatami. Benítez fue derribado en varias ocasiones producto de la presión del dominicano, que dominó ambos asaltos.

La segunda ronda fue complicado para el boricua, de 25 años, al finalizar con marcador de 26-2 luego de recibir múltiples impactos, incluido una patada de vuelta de espalda que amplió aún más la ventaja del local.

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Pie Bernardo derrotó al puertorriqueño. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

A pesar del revés, la actuación representó un paso adelante para Benítez, quien en la edición pasada de San Salvador 2023 había ganado la medalla de bronce en los -68 kilogramos.

“Se siente muy bien. Ha sido un proceso bien complicado de altas y bajas, pero me siento contento. Estoy agradecido con Dios, con mi familia por todo lo que hemos podido atravesar estos últimos meses”, expresó Benítez tras el combate.

Benitez reconoció el nivel del dominicano, de 31 años, y el aprendizaje que se lleva de la experiencia.

“Ha sido un combate tedioso, pero fue de mucho disfrute apare de la presión. Fue un momento de mucho aprendizaje…“, aseguró.

Soto y Delgado aportan bronces

La jornada también dejó otras medallas para Puerto Rico cuando Isuangelis Soto obtuvo el bronce en -62 kilogramos al derrotar 2-0 a la salvadoreña Alisson Montano. La boricua había cedido 2-0 en semifinales ante la mexicana Karla Rodríguez.

“Sumamente emocionada. La euforia que te da ver que todo el trabajo y lo que sudaste da resultado es algo extremadamente satisfactorio”, expresó Soto, quien compite en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mientras, Andrea Delgado también se adjudicó el bronce en -57 kilogramos. En cuartos de final venció 2-0 a la panameña Brenda Brooks, y posteriormente perdió 2-0 en semifinales ante la cubana Támara Robles. Delgado aseguró la presea sin necesidad de disputar el combate por el tercer lugar.

Fuera del podio

En la categoría de -68 kilogramos, Luis de Jesús no pudo alcanzar el bronce al caer 2-0 ante el dominicano Ian Romero.

Con la plata de Benítez y los bronces de Soto y Delgado, el taekwondo boricua suma nueve medallas en Santo Domingo 2026.