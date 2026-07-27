Santo Domingo. La Selección Nacional de Voleibol masculino aseguró este lunes su boleto a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar en cuatro parciales a Guatemala.

El resultado también le permitió concluir invicta la fase de grupos como líder del Grupo A con marca de 3-0, luego de sus victorias sobre Cuba y Venezuela el sábado y domingo, respectivamente.

Los boricuas se impusieron con parciales de 25-23, 25-15, 23-25 y 25-21.

Puerto Rico descansará el martes y volverá a la acción el miércoles para enfrentar a uno de los equipos que avance a los cuartos de final.

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Klistan Lawrence remata ante la densa de Guatemala. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“Ha sido duro. Nos tocó primero jugar con un equipo de nivel mundial (como Cuba). Nos dieron la oportunidad y la aprovechamos. Ayer (domingo) jugamos un partido que pareció que fueron tres en vez de uno, pero satisfechos”, expresó Torres a este medio al finalizar el encuentro en el Palacio de Voleibol Ricardo Arias.

“Nosotros desde el primer día sabíamos que teníamos oportunidad de pasar segundos o ganar el grupo. Lo hicimos. Estoy sumamente orgulloso del grupo. Habla mucho del compromiso que han tenido desde el día uno y ahora a cumplir el objetivo de ganar la medalla en los otros dos partidos”, agregó el técnico.

Guatemala, por su parte, cerró la ronda inicial sin conocer la victoria con récord de 0-3, por lo que disputará los encuentros para definir las posiciones del quinto al octavo lugar. Más tarde, Venezuela (1-1) y el campeón defensor Cuba (1-1) definirían el segundo y tercer puesto del Grupo A.

Buscando dividir las cargas tras dos exigentes compromisos consecutivos, Torres presentó un cuadro con múltiples cambios en comparación a los primeros dos partidos. El técnico abrió con jugadores que no habían visto acción en el cuadro titular como Pedro Molina, Jonathan Rodríguez, Howard García y el líbero Dennis del Valle, dando descanso a figuras como Pelegrín Vargas, hijo, y Klistan Lawrence.

“Este grupo tiene una característica bien inusual. Son 12 jugadores y tenemos lo mejor de lo mejor. Tenemos a Pedro Molina, a Dennis, a Howard, que hicieron un excelente trabajo hoy. Guatemala siempre es un oponente fuerte y la realidad es que han sido nueve sets en dos días. Jugamos cuatro con Cuba, cinco con Venezuela y había que descansar las piernas de Pelegrín y de dos o tres de los muchachos. Logramos cumplir el objetivo”, sostuvo.

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“Es difícil para mí como entrenador tener que poder darle tiempo de juego a todo el mundo. Tenemos un Pedro Molina que yo quisiera tenerlo en el cuadro, pero la realidad es que Klistan (Lawrence) y Pelegrín (Vargas) pues lo han hecho un poquito mejor, y Pedro viene de una lesión también, que lo que tengo es un lujo ahora mismo poder”, aseguró Torres.

Guatemala tomó el control en el primer parcial y llegó a despegarse hasta por cuatro puntos. Sin embargo, Puerto Rico reaccionó en el momento oportuno, tomó por primera vez la ventaja en el 21-20 y cerró el set 25-23.

En el segundo episodio, la selección boricua elevó considerablemente su nivel de juego. Redujo sus errores para disfrutar de una ventaja de 23-11 antes de asegurar cómodamente el parcial 25-15.

Los guatemaltecos respondieron en el tercer set. Tras perder 3-0 ante Cuba y Venezuela en sus primeros dos choques, salieron decididos a evitar otra barrida y consiguieron una ventaja de 18-14 gracias a una racha de cinco puntos consecutivos. Puerto Rico logró igualar el marcador 23-23, pero Guatemala respondió con cuatro tantos al hilo para llevarse el parcial 25-23 y extender el encuentro.

En el cuarto periodo, aunque Guatemala mantuvo la intensidad y llegó a acercarse 24-21 en la recta final, Puerto Rico nunca cedió la delantera.